В Борисове украли блок кабины лифта 4 21.05.2017, 17:46

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ФОТО: ONLINER.BY

Безработица заставила 19-летнего борисовчанина пойти на отчаянные меры.

В первом квартале 2017 года число официальных безработных в Борисовском районе впервые перевалило за тысячу человек. Сколько тех, кто числится среди так называемых неработающих, государственная статистика умалчивает, пишет ex-press.by.

Между тем, по признанию начальника Управления по труду и социальной защите Борисовского райисполкома Евгения Яночкина на одну вакансию в районе претендует более двух безработных.

Однако все, даже не работающие, хотят есть, пить, платить налог на «тунеядство» и удовлетворять иные потребности, для чего нужны деньги. И большинство в постоянном поиске таковых.

Ночью 22 апреля девятнадцатилетний борисовчанин, не работающий, похитил блок электрического привода дверей кабины лифта в подъезде многоэтажного дома на улице Ватутина. Цена похищенного – 372 рубля. Увы, превратить блок в живые деньги злоумышленнику так и не удалось.

Менее чем через месяц сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД вышли на вора и изъяли похищенное. Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК.