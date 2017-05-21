Как футболист «Лидс Юнайтед» нашел счастье в Беларуси 4 21.05.2017, 18:27

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Фото: nn.by

Даррен Бут мечтает выкупить в нашей стране целую деревню, чтобы помогать людям с инвалидностью или зависимостями.

Рональд Рейган утверждал, что личность человека лучше всего познается не в обстоятельствах, в которые мы попадаем, а в нашей на них реакции.

В моменты тягот, разочарований и вызовов мы можем узнать больше, чем за долгие годы комфортной жизни. После недели комы медики утверждали, что Даррен Бут с 90-процентной вероятностью больше не сможет сделать ни шага и навсегда останется парализованным. Для молодого англичанина, мечтавшего вывести «Лидс Юнайтед» в Лигу Чемпионов и жениться, это был самый страшный приговор. Кто-то бы опустил руки, но Буту удалось победить депрессию, искушение наркотиками и обрести жажду жизни.

Фото: nn.by

Теперь он бегает минский марафон, лихо управляет британским автомобилем, с правым рулем, по белорусским дорогам, ведет успешный IT-бизнес, а также мечтает выкупить целую деревню, чтобы помогать людям с инвалидностью или зависимостями.

Об умении справляться с тяготами, о своей любви, условиях жизни в Беларуси и многом другом Даррен честно рассказал «Нашей Ниве».

Лидс — самая большая любовь и самая большая ошибка

Даррен Бут родился на Севере Англии — в Лидсе. Для одних это центр угледобычи, для других — город, где Джон Толкин впервые получил должность профессора английской филологии, а для остальных, конечно, Лидс — это футбольная команда с трагической историей и одними из самых преданных и верных болельщиков, которая еще 15 лет назад доходила до полуфиналов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, а теперь неутомимо бьется в Чемпионшипе.

«Как и многие парни в Лидсе, я мечтал играть в футбол и мне посчастливилось заниматься в прославленной академии «Лидс Юнайтед». Это был еще школьный возраст, но я неплохо играл. Меня просматривали скауты аж 9 команд, среди которых были: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Олдхэм Атлетик». Конечно, как местный парень я бредил «Лидсом» и решил остаться в нем. Сегодня я понимаю, что это была самая большая ошибка моей жизни.

Правда «Лидс» тогда был на взлете. Вспомните Рио Фердинанда, Харри Кьюэлла, Ли Бойера, Иана Харта, Джонатана Вудгейта… Это было фантастическое время. В это трудно поверить сегодня, когда Лидс борется за возвращение в Премьер-лигу.

Деньги решают не все, но многое

В детстве я дружил с Аланом Смитом и конечно мы оба мечтали одержать с «Лидсом» ряд побед. Вплоть до момента, когда он перешел в «Манчестер Юнайтед». Для карьерных перспектив он сделал верный шаг, подписал контракт, по которому зарабатывал на 12,5 тысяч фунтов в неделю больше, но говоря о человеческих ценностях… Знаете, футбол, это не только работа и зарабатывание денег. Сегодня китайская лига предлагает игрокам 500 тысяч долларов в неделю… И что? Всем нужно переехать в Китай? Для меня футбол больше напоминает хобби, которое ты любишь и за которое еще и получаешь деньги. Думаю, работа — это когда ты вынужден что-то делать, чтобы добывать деньги, а если ты наслаждаешься и любишь то, что делаешь, — это просто хобби».

Фото: nn.by

Футбольная команда очень популярна в городе. Люди там буквально живут футболом. Вы бы только видели, что происходило в городе после того, как «Лидс» скатился в Чемпионшип после Лиги Чемпионов. Все сейчас живут мечтами о возвращении в Премьер-лигу. Говорят, что если команда сумеет завоевать путевку в Премьер-лигу, нас сможет выкупить китайский миллиардер. Надежды связывают в первую очередь с новым руководством. Команду возглавил итальянец, который недавно удачно продал итальянский «Интер» китайским инвесторам. Сегодня «Лидс» имеет 7-ю посещаемость среди всех команд всех английских лиг! А это мощный показатель. Поэтому конечно весь город мечтает. Надеюсь, что денежные вливания помогут команде вернуться в Премьер-лигу и снова играть против «Ливерпуля» и других крупных команд, а город снова очнется ото сна.

Первое происшествие и крест на футбольной мечте

Фото: nn.by

Мои первые трудности были связаны с автобусами. Когда мне было 13, мне приходилось каждые выходные садиться в автобус проезжать 15 миль, чтобы помогать бабушке, которая была в тяжелом состоянии. Ходить в магазин и помогать с уборкой. Она давала мне 10 фунтов за такую работу. Конечно тогда я и подумать не мог, что сам окажусь вскоре в непростом положении.

Первое, что кардинально изменило мою жизнь, произошло как раз, когда мы ехали в автобусе.

Произошло столкновение с автомобилем, во время которого я неудачно упал и повредил грудь и спину. Кость от удара стала неправильно расти и давила на сердце. Я тогда играл за резерв, но испытывал боль и дискомфорт. Врачи порекомендовали ограничить занятия спортом.

Для меня это было ужасное разочарование и крах всех мечтаний. Я понял, что путь в профессиональный спорт для меня практически закрыт. Это теперь я понимаю, что все в жизни происходит не без причины. Иначе, я бы не сидел здесь, не женился и не имел дочери. Если ты не принимаешь такие вызовы, то просто не можешь идти дальше, прогрессировать.

Потом я стал тренировать детей. Наша команда U-15 и U-16 проиграла всего два раза за два года. Это, конечно, не Лига чемпионов и даже не Кубок Англии, но результат был отличный.

Я не хотел жить в Англии из-за погоды…

Фото: nn.by

«Чем больше я взрослел, тем больше понимал, что в Англии я бы не хотел жить. Ужасная погода. В основном — дожди, все очень дорого, неприветливые люди.

Мне хотелось найти себя и стать независимым, увидеть жизнь за пределами Англии. На Канарах я начал работать с людьми с ограниченными возможностями как аниматор. Мы проводили спортивные игры, встречи, беседы. Я наслаждался этим и понял, что хотел бы работать с такими людьми. Смешно, что прошли годы — и я сам стал инвалидом».

После полутора лет на Канарах Даррен Бут провел год на Кипре и окончательно осознал, что не хочет возвращаться в Альбион.

Фото: nn.by

В 2008 году Даррен переехал к отцу в Канаду и даже подписал контракт с местным клубом американского футбола «Калгари Стампидерс». Англичанина взяли на позицию бьющего. В товарищеских матчах британец успел установить рекорд по дальности удара. Однако начать полноценно играть за команду он так и не смог из-за очередной автомобильной аварии.

В 2013 году Бут перебрался на Мальту, где попал в очередное ДТП, получив несколько травм.

Уже в 2014-м по совету деда Бут переехал в Италию.

«Италия изменила мой мир и мировоззрение навсегда. Там произошел случай после которого мне казалось, что жизнь кончена, что у меня не будет больше ни семьи ни детей — ничего. Произошедшее сильно изменило мою личность и отношение к людям».

Фото: nn.by

Кофе и сигареты, мотоцикл и кома

Джон Толкин писал, что мы никогда не знаем, какое приключение нас ждет прямо за дверью собственного дома.

Даррен Бут никогда не мог подумать, чем завершится желание выпить кофе и приобрести пачку сигарет в соседнем городе.

«Мне надо было проехать на мотоцикле всего несколько километров. На одном из поворотов я снизил скорость до 20—30 километров в час. Но рядом проезжала машина и произошло ДТП. От удара мотоцикл перевернулся, а я слетел с него. Всем весом груда металла приземлилась на мою ногу. Я сразу потерял сознание и не подозревал, что моя конечность лежала уже в нескольких метрах. Первое, что помню, когда на миг очнулся на дороге — моего друга без майки, у которого я спросил, почему он стоит без майки. Я даже не подозревал, что он перевязывал в тот момент майкой мою ногу. Я нащупал мобильный телефон, набрал номер своего дяди и рассказал о случившемся. После этого я ничего не помню и 10 дней пролежал в коме.

Фото: nn.by

Первое, что, как мне рассказывали, сказал, придя в себя: «Что вы делаете? Почему вы пытаетесь меня убить? Возвращайтесь в Англию!» После этого я отключился еще на 24 часа. Врачи пытались вернуть меня к жизни, но я просто ничего не соображал и не контролировал себя. Через 24 часа я повторил то же самое.

У меня диагностировали перелом позвонков, ключицы, ребер, было неизвестно, выживу ли я вообще. Была 90-процентная вероятность, что я навсегда останусь парализованным.

Мне даже неделю не говорили о том, что я остался без ноги, потому что думали, что я это знаю.

Фото: nn.by

Как только я осознал потерю, то позвонил матери и сказал, что должен поговорить с ней. Она спросила: «Зачем?» Я попросил ее прийти в госпиталь. Я спросил ее: «Почему ты не сказала мне, что я потерял ногу?» Она просто засмеялась в ответ. Нервно, но засмеялась. Она не могла объяснить. Я пошутил, что нам понадобится сейчас меньше денег, потому что вдвое дольше смогу носить пару сапог и пару носков смогу не менять несколько дней и так далее.

Моя прежняя жизнь развалилась. Мне было тяжело шевелиться и даже разговаривать. Мать была в депрессии. Ради нее я старался не показывать, насколько мне плохо, чтобы она не так сильно страдала.

Снова учился ходить

Фото: nn.by

Когда я очнулся из комы, врачи давали 90% за то,что я больше никогда не смогу ходить. Но уже в феврале 2015-го я сделал свой первый шаг и начал проходить курс реабилитации. А уже в августе того же года я вернулся на Мальту и встретил там свою будущую жену.

Конечно во время реабилитации моё эмоциональное и душевное состояние было тяжелейшим. Я даже обращался за помощью к благотворительным организациям, но там почти не нашел помощи. Я звонил «Самаритянам», но после их советов, я едва не совершил самоубийство: такого они мне насоветовали… Людям, которые не становились калеками, трудно понять, что это такое и как я тогда себя чувствовал. Если ты не терял ногу или друга семьи, то не представляешь, что это.

Горячая линия помощи и счет за разговоры 2600 фунтов!!!

Так родилась первая идея благотворительного проекта.

Я создал сайт и горячую линию на собственном телефоне для людей, которые проходили через подобные обстоятельства. Я не был психологом или психиатром, но хорошо знал, что означает подобное горе. Понимал, как общаться с людьми, у которых рак, увечья или что-то подобное.

За первую неделю нам поступило 50 звонков. Это были прежде всего люди, пережившие ампутацию после аварий. Мы говорили о том, как справиться и пережить такие потери. Некоторые люди связывались 3—5 раз, некоторые звонили всего один раз.

Первый звонок был от Алана. Он страдал раком и потерял руку. Мы часто беседовали и встречались несколько раз. Совсем недавно он умер, а на моем сайте — фото с ним в больнице. Я рад, что хотя бы немного мог проводить с ним и ободрять его.

Я не бросал это дело, даже когда я уезжал в Италию на каникулы — включал роуминг. Так за один месяц мой счет за телефон составил 2600 фунтов!!! Ведь такие разговоры занимают не менее часа. Я тогда понял, что мало кто оказывает подобную помощь. Существует что-то только для военных, или специфических групп. Я разговаривал с людьми из Британии и Штатов о создании благотворительных линий и увидел в этом свое призвание. Мы провели переговоры с крупнейшей организацией «Ассоциацией конечности», их сайт посещает 30—50 тысяч человек в неделю, они хотели разместить контакты моей организации на своей странице. Но у меня не было на тот момент людских ресурсов для занятий такой помощью.

Свадьба и переезд в Беларусь

Фото: nn.by

По окончании курса реабилитации, в августе 2015-го я вернулся на Мальту и встретил там свою будущую жену. Она училась в одной из языковых школ.

Уже в сентябре я задал простой вопрос: «Могу ли задать вопрос?» Она сказала что могу. Тогда я решился спросить: «Не согласилась бы ты выйти за меня замуж?».

Через 8 недель мы поженились. Видимо это прозвучит странно, но когда я впервые приехал из Италии в Беларусь — сразу сказал жене: «Давай останемся здесь жить!?»

Мы приехали в Минск уже в сентябре 2015-го, потому что мать моей жены болела. Это должна была быть краткая поездка. Но тут-то я решил, что мы должны остаться. Я просто увлекся этой страной. Когда ты живешь в Западной Европе или Штатах, все очень дорого, а здесь для иностранца — дешево. Здесь дешевое топливо, 30 пенсов за литр, сигареты по 40—50 пенсов за пачку, бутылка водки — 2,5 фунта. Также я увидел возможности для IT-бизнеса. Раньше у меня был опыт работы в «Google», где работал мой отец.

Фото: nn.by

После моего вопроса жена с недоумением долго смотрела на меня и спросила, не сошел ли я с ума. Но я был убежден, что в Минске — замечательно. В период c сентября до ноября я увидел, что здесь прекрасная IT-индустрия: ЕРАМ, силиконовая долина и много интересных стартапов и технологических решений. Так мы и решили остаться. Выходит, мы живем здесь полтора года.

Знал о Минске только благодаря сериалу «Друзья»

Я почти ничего не знал о Беларуси, даже не знал, где она находится. Однажды я сказал, что хотел съездить к ней в Россию, но она меня перебила и сказала, что Беларусь — это не Россия. Я заметил, что она входила в состав СССР, но она напомнила, что Беларусь уже давно самостоятельная. Я знал о существовании Минска только благодаря эпизоду сериала «Друзья», когда Фиби встречалась с парнем из Минска. Это была единственная информация, которую я знал.

Первый раз, после того как поменял деньги, не знал, куда спрятать рубли

Как только я приехал, со мной произошел забавный случай в обменном пункте. Я решил поменять, кажется, тысячу евро, передал их в окошко, после чего женщина за окошком странно посмотрела на меня, закрыла пункт обмена и исчезла. Я не знал, что делать, потому что не знал языка. Боялся, что меня ограбили. Через несколько минут она вернулась, открыла окошко и выложила передо мной несколько пачек 200-тысячных и 100-тысячных банкнот. Все смотрели в этот момент на меня, а я не знал, куда спрятать эти кипы денег и как ходить с такими оттопыренными карманами.

Еще одна вещь, которую я должен отметить, это не только чистота, которой я не видел в 45 странах мира, где я побывал, но и безопасность для иностранца, которую ты чувствуешь здесь. Ты почти не видишь здесь преступлений, опасных мест, улиц, по которым лучше не гулять. Здесь ты спокоен за свою машину.

Здесь ты не переживаешь, что происходит у тебя за спиной, когда идешь где-нибудь не в центре столицы.

А еще здесь очень дешево жить, если ты иностранец. В Англии минимальная оплата составляет 18—20 рублей в час даже если ты работаешь в «МакДональдс» или моешь туалеты. Там конечно немного дороже жить, но как выжить тому, кто получает минимальную зарплату в Беларуси, мне трудно представить.

Несмотря на такие проблемы люди здесь очень дружелюбны. Не важно, у них миллионы или 10 рублей на счету. Они открывают двери дома, угощают тебя и выставляют на стол водку. Они редко обращают внимание на внешность или финансовое состояние, но оценивают тебя как человека. Я жил в Штатах и даже там не видел такого отношения: там важен статус человека. Это было еще одной причиной того, чтобы перебраться сюда.

Для белоруса 500—600 долларов — хорошая зарплата. Но скажи кому-нибудь на Западе об этом — у тебя спросят, как ты выживаешь? Они не понимают.

Фото: nn.by

А у многих белорусов и частный дом, и квартира городе. У них много вещей. Говорят, что здесь все бедные, но ездят на «мерседесах» или «рендж велосипедах». Люди жалуются, что нет денег, но не выглядят, как бедные, не заметишь и нищих или бездомных на улицах. Хорошее место для жизни.

Люди хорошо одеты, ходят в кафе и кажется, что они зарабатывают гораздо больше, чем на самом деле. Иностранцу в этой стране многое видится иначе. И только опыт жизни может помочь увидеть реальное положение вещей.

Языковой барьер помогал, когда останавливала ГАИ

Языковой барьер. Как только я первый раз проходил регистрацию и подписывал бумаги, никто не говорил по-английски, был нужен переводчик. Правда милиция на улице однажды обратилась по-английски.

Помню, впервые меня остановила дорожная полиция. Они сначала даже подошли не к тому окну, ведь у меня английская машина. Я спросил: «Инглиш?» — «Нет». Они: «Русский?» — «Нет». Так меня и отпустили. Я показал документы и поехал. Второй раз меня остановили вечером. Мы возвращались со встречи по каучсерфингу. В машине были украинцы и русские. Я попросил их не говорить по-русски, мол, мы англичане. Меня остановили за то, что я не пристегнулся. «I do not understand», — сказал я и попросил их вызвать переводчика, дал им визитку посольства и попросил их звонить туда. Они отпустили меня.

На следующий раз меня остановили за превышение скорости. Мой спидометр в милях, а тут все в километрах. Немного перепутал. Я сказал с акцентом «добрый диень», а он ответил «Good afternoon». Они проверили все мои документы и я поразился, что они общались по-английски. Я заплатил штраф, кажется 18 рублей новыми.

В Англии тебя оштрафуют минимум на сумму около 200 фунтов и снимут три пункта на лицензии. Всего у тебя есть 12 баллов. За то, что тебя дважды заметят с телефоном — лишают. А здесь, кажется, все по телефону разговаривают. Поворачивают и не включают поворот или даже правый вместо левого включают. Ты должен не столько следить за дорогой, сколько за водителями.

Человек с ограниченными возможностями в Беларуси напоминает заложника

За это время я заметил много перемен в стране, но увидел, как тяжело здесь жить с инвалидностью. На Рождество 2015 года мне понадобилась деталь для протеза, без которой я не мог ходить. Я позвонил в клинику, но мне сказали, что доставят необходимое лишь через месяц. Но мне это было очень нужно. В Британии я бы приобрел такие вещи мгновенно, но в Беларуси в больнице мне пожаловались, что им нужно заказать деталь из Германии, доставить, растоможить — и это занимает время.

Мне приходилось фиксировать ногу специальной лентой, я не мог фактически выбраться из дому, потому что было холодно, лежал снег. Вообще для инвалида, который не имеет машины, передвигаться здесь по городу практически невозможно. Бордюры, неприспособленные автобусы, проживание на верхних этажах, когда можешь передвигаться только в коляске, станции метро даже не все приспособлены для инвалидов. Но за эти полтора года я вижу определенные сдвиги. Город становится более открытым для инвалидов. Тем не менее почти ни в одном из ресторанов, где я бывал, нет туалетов для инвалидов, а значит инвалид не может хорошо отдохнуть. Но ситуация меняется.

Правда, я часто вынужден возвращаться в Британию, так как здесь невозможно получить необходимую помощь.

Здесь много возможностей… Для иностранца

«В Беларуси открывается много возможностей. Скажите, где еще можно купить дом-«дачу» за 300 долларов? Где ты еще такой купишь, даже если это развалюха?

Теперь я ищу для социального проекта целую деревню — 10—12 домов. Я мечтаю создать ферму, где будут выращивать органические продукты питания, куда будем приглашать людей жить и работать — проходить реабилитацию. Ищем место, которое бы находилось на расстоянии около 200 километров от Минска. Надо будет конечно вложиться, найти необходимые материалы и делать ремонт.

Я общаюсь с людьми бизнеса, британским посольством, «инклюзивной Беларусью», Представительством ООН. Много таких, кто пытается изменить здесь что-либо, но на это нужно время, нужно еще много вложить для реализации хороших проектов. Найти правильных людей. Мне кажется, что в будущем здесь будет хорошо. Но всегда надо помнить, что это Беларусь, детка. Всякое бывает».

В настоящее время Даррен Бут живет в Минске и вместе с женой растит 8-месячную дочь Элеонору. Он верит, подобно своему земляку и опальному поэту Джону Мильтону, что несмотря на обстоятельства и трудности, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Пример его неустанного сопротивления обстоятельствам учит и нас ценить то, что имеешь, мечтать и заниматься интересными вещами.