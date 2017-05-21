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Тиллерсон: Ракетные испытания в КНДР вызывают тревогу

  • 21.05.2017, 18:44
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США заявил, что давление на Пхеньян должно быть продолжено.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что после очередного испытания баллистической ракеты, проведенного властями Северной Кореи, экономическое и дипломатическое давление на эту страну будет продолжено, передает «Голос Америки».

«Продолжающиеся испытания вызывают разочарование и тревогу, и мы просим их прекратить их», – сказал Тиллерсон в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

Ранее в воскресенье Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты. Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Это уже второй ракетный запуск в Северной Корее за последнюю неделю.


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