В понедельник в Беларуси ожидается до 22 градусов тепла 21.05.2017, 18:56

Ночью прогнозируются слабые заморозки.

В ближайшие сутки, 22 мая, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. На северо-западе пройдут кратковременные дожди. Утром местами будет слабый туман, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, передает БелТА.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, на западе Брестской и Гродненской областей — 10-13 выше нуля. На северо-востоке страны в отдельных районах на почве прогнозируются слабые заморозки до нуля — минус 1 градуса.

Днем по стране ожидается 16-22 градуса тепла.