Эрдоган вновь возглавил правящую партию 21.05.2017, 19:31

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

После трехлетнего перерыва президент Турции вновь возглавил правящую Партию справедливости и развития.

Его кандидатуру в воскресенье, 21 мая, поддержали 96 процентов депутатов внеочередного партийного съезда, проходящего в Анкаре, передает «Немецкая волна».

Подвергавшаяся критике конституционная реформа, за которую на референдуме 16 апреля проголосовали чуть более половины избирателей, позволяет главе государства быть членом какой-либо партии. Эрдоган был сооснователем исламистской ПСиР в 2002 году, однако, став в 2014 году президентом, вынужден был покинуть ее ряды, поскольку конституция требовала нейтралитета от главы государства и не позволяла ему быть членом политической партии.

Согласно сообщениям СМИ, после возвращения себе лидерства в правящей партии Эрдоган намерен уволить целый ряд не устраивающих его партийных функционеров. Кроме того, ожидаются смещения и перестановки в правительстве Турции.