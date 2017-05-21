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Беларусь хочет купить у России самолеты Су-30СМ и Як-130

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  • 21.05.2017, 19:41

Истребителей Су-30СМ белорусская сторона хочет купить не менее эскадрильи.

Беларусь планирует закупить у России партию учебно-боевых самолетов Як-130, а также не менее эскадрильи истребителей Су-30СМ.

Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев, сообщает ТАСС.

«Мы строим цепочку: Як-152 — ДОСААФ для подготовки курсантов, Як-130 (мы восемь закупили и, возможно, еще будем продолжать закупки), — чтобы полноценную эскадрилью сделать. То есть будет линейка однотипных воздушных судов, соответственно, — будет упрощена подготовка летного состава, потому что не нужно будет переучиваться», – сказал Двигалев.

Он также подтвердил намерения белорусской стороны по закупке российских истребителей Су-30СМ.

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует закупить не менее эскадрильи Су-30СМ. В конца 2016 года Двигалев отмечал в этой связи, что Су-30СМ «хорошо проявили себя в сирийском конфликте».

Самолет Як-130 обычно используется для обучения курсантов летных училищ, однако во время военных действий Як-130 способен выполнять задачи легкого штурмовика.


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