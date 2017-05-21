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Белорус завоевал тиутул чемпиона Европы по самбо

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  • 21.05.2017, 20:17
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Фото: belta.by

В весовой категории свыше 100 кг Юрий Рыбак был сильнее россиянина Аслана Камбиева.

Белорус Юрий Рыбак завоевал титул чемпиона Европы по самбо. Турнир завершился в минском Дворце спорта, сообщает БелТА.

В весовой категории свыше 100 кг он был сильнее россиянина Аслана Камбиева. Серебряная награда на счету еще одного представителя хозяев соревнований Тимофея Емельянова, который в финале весовой категории до 82 кг уступил Али Куржеву.

В состязаниях у женщин белоруска Кристина Казаной (56 кг) не смогла найти контраргументов в решающем поединке с Анастасией Валовой из России и заняла второе место на чемпионате Европы. Ее подруга по сборной Анжела Жилинская (68 кг) заняла третье место на турнире.

Фото: belta.by

В боевом самбо на домашнем чемпионате Европы на счету белорусов две медали. Владимир Сутоцкий поднялся на вторую ступень пьедестала почета в категории до 90 кг, а Илья Бубнов (68 кг) занял третье место. Ранее золотые медали минского чемпионата Европы в белорусской команде завоевали Александр Кокша (68 кг) и Татьяна Мацко (64 кг).

Фото: belta.by

В медальном зачете на континентальном форуме в Минске уверенную победу одержали самбисты из России, завоевав восемь медалей (5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды), второе место у команды Беларуси (2+1+4), третье - у сборной Грузии (1+2+4). В боевом самбо россияне завоевали девять золотых медалей, второе место заняли украинцы (4 серебряные+1 бронзовая), третье у белорусов (2 серебряные и 3 бронзовые). В зачете среди женщин белорусская команда заняла третье место (1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые награды).


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