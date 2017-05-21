закрыть
22 мая 2017, понедельник, 1:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Минском прошли соревнования дронов

  • 21.05.2017, 21:22
Фото: onliner.by.

18 белорусских пилотов схлестнулись в гонке дронов.

Сегодня необязательно иметь гору мышц или недюжинную выносливость, чтобы считаться спортсменом, и вчерашние соревнования тому подтверждение. Совсем недалеко от МКАД 18 белорусских пилотов схлестнулись в гонке дронов. Их модели — вовсе не игрушки: это профессиональные устройства, которые могут разгоняться до 140 км/ч, пишет onliner.by.

Дрон-рейсинг — спорт молодой и пока не слишком развитый в Беларуси, хотя уже в следующем году начинание могут внести в список олимпийских видов спорта.

Гонки проводятся на специальных трассах, которые строятся из флагов, ворот и более сложных многоуровневых препятствий. Часто особенности местности (деревья, столбы, колонны и коридоры зданий) специально вписываются в трассу. Для проведения первого этапа кубка Беларуси команда DroneBand обустроила поле в деревне Большое Стиклево в Минском районе: поставили палатки, выкосили траву, установили препятствия.

Фото: onliner.by.

— В соревновании участвовали ребята из Минска, Гомеля, Дзержинска, Барановичей, Заславля и Солигорска. Локальные соревнования по дрон-рейсингу уже проводились, а республиканских до этого дня не было, — объясняет Юрий Михолап — победитель соревнований.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси