Под Минском прошли соревнования дронов 21.05.2017, 21:22

Фото: onliner.by.

18 белорусских пилотов схлестнулись в гонке дронов.

Сегодня необязательно иметь гору мышц или недюжинную выносливость, чтобы считаться спортсменом, и вчерашние соревнования тому подтверждение. Совсем недалеко от МКАД 18 белорусских пилотов схлестнулись в гонке дронов. Их модели — вовсе не игрушки: это профессиональные устройства, которые могут разгоняться до 140 км/ч, пишет onliner.by.

Дрон-рейсинг — спорт молодой и пока не слишком развитый в Беларуси, хотя уже в следующем году начинание могут внести в список олимпийских видов спорта.

Гонки проводятся на специальных трассах, которые строятся из флагов, ворот и более сложных многоуровневых препятствий. Часто особенности местности (деревья, столбы, колонны и коридоры зданий) специально вписываются в трассу. Для проведения первого этапа кубка Беларуси команда DroneBand обустроила поле в деревне Большое Стиклево в Минском районе: поставили палатки, выкосили траву, установили препятствия.

Фото: onliner.by.

— В соревновании участвовали ребята из Минска, Гомеля, Дзержинска, Барановичей, Заславля и Солигорска. Локальные соревнования по дрон-рейсингу уже проводились, а республиканских до этого дня не было, — объясняет Юрий Михолап — победитель соревнований.