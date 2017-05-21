СМИ: Путин совершит незапланированный визит во Францию 1 21.05.2017, 22:07

Фото: Reuters

Неожиданный визит правителя РФ в Париж состоится 29 мая.

29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой высокопоставленного источника в Кремле и информированных собеседников в Париже.

По данным издания, поводом для поездки станет открытие в Версале выставки, посвященной российскому императору Петру Первому. Источник в Кремле уточнил, что «повестка визита будет насыщенной» и не ограничится торжественной церемонией в Версале.

По словам собеседника газеты в Париже, «трудно себе представитель, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом (Эмманюэлем Макроном. — Прим.)».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, а также не опроверг информацию о том, что 29 мая Путин совершит визит во Францию.

«Мы своевременно сделаем объявление», — приводит ТАСС слова официального представителя президента.

В случае, если визит российского лидера состоится, то примерно в это же время в соседней Бельгии будет находиться на саммите НАТО президент США Дональд Трамп. Источники «Коммерсанта» ранее указывали, что главы государств обсуждали возможность встретиться в ходе европейского турне Трампа в конце мая. Однако в начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонных переговоров Путина и Трампа заявил, что оба лидера допустили встречу на саммите G20 в Гамбурге в июле.