закрыть
22 мая 2017, понедельник, 1:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СМИ: Путин совершит незапланированный визит во Францию

1
  • 21.05.2017, 22:07
Фото: Reuters

Неожиданный визит правителя РФ в Париж состоится 29 мая.

29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой высокопоставленного источника в Кремле и информированных собеседников в Париже.

По данным издания, поводом для поездки станет открытие в Версале выставки, посвященной российскому императору Петру Первому. Источник в Кремле уточнил, что «повестка визита будет насыщенной» и не ограничится торжественной церемонией в Версале.

По словам собеседника газеты в Париже, «трудно себе представитель, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом (Эмманюэлем Макроном. — Прим.)».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, а также не опроверг информацию о том, что 29 мая Путин совершит визит во Францию.

«Мы своевременно сделаем объявление», — приводит ТАСС слова официального представителя президента.

В случае, если визит российского лидера состоится, то примерно в это же время в соседней Бельгии будет находиться на саммите НАТО президент США Дональд Трамп. Источники «Коммерсанта» ранее указывали, что главы государств обсуждали возможность встретиться в ходе европейского турне Трампа в конце мая. Однако в начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонных переговоров Путина и Трампа заявил, что оба лидера допустили встречу на саммите G20 в Гамбурге в июле.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси