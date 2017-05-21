БТ: Более 80% школ готовы изменить начало уроков «под Колю» 7 21.05.2017, 22:55

Рупор лукашенковской пропаганды сообщил, что практически все школы готовы начинать занятия с 9 утра.

Более 80% белорусских школ готовы начинать занятия с 9 утра. Такой вывод озвучен в программе «Главный эфир» на БТ, сообщает tut.by.

Приводя аргументы в пользу «мягкого часа» — смещения времени начала занятий у школьников, на чем настаивал правитель Беларуси — журналисты телеканала, в частности, активно цитировали доктора Венди Троксел, профессора психиатрии Питтсбургского университета.

Она, в частности, уверяет, что при эксперименте со смещением времени начала уроков на более позднее пропуски занятий в школах сократились в этом районе на 25%, результаты тестов по математике и чтению улучшились на 2−3%, а перенесение занятий на более позднее время оказалось настолько эффективным, как уменьшение размеров классов на треть или замена посредственного преподавателя на выдающегося.

При этом в программе отмечено, что время начала занятий не изменится в школах, где обучение идет в две смены, так как уроки, согласно санитарным нормам, не могут заканчиваться позже 19.30.