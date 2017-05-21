Калачев стал лучшим ассистентом чемпионата России 21.05.2017, 22:46

Белорусский полузащитник в 25 матчах отдал 10 голевых передач.

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев стал лучшим ассистентом чемпионата России в сезоне-2016/17. Хавбек в 25 матчах отдал 10 голевых передач, передает «Прессбол».

За ним следуют полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (9 передач в 22 встречах), полузащитник «Спартака» Квинси Промес (9 пасов в 26 матчах), нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато (7 передач в 26 встречах), а также хавбек «Зенита» Виктор Жулиано (7 пасов в 28 матчах).