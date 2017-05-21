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Совбез ООН проведет экстренное совещание после нового запуска ракеты КНДР

  • 21.05.2017, 22:50

Совещание члены Совета проведут в закрытом формате.

Во вторник, 23 мая, Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание в связи с новым ракетным запуском в КНДР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Запрос о созыве заседания Совбеза в ООН направили США, Япония и Южная Корея. Совещание члены Совета проведут в закрытом формате.

Предыдущее совещание Совбеза, посвященное ракетной программе КНДР, было проведено 16 мая. Члены Совбеза пригрозили КНДР введением новых санкций, если ракетные запуски будут продолжены. От Пхеньяна в ООН потребовали не проводить никаких «ядерных и баллистических ракетных испытаний».


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