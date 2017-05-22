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Зайца отправили «прорубать окно» в Россию

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  • 22.05.2017, 7:39
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Леонид Заяц
Фото: vitbichi.by

Сегодня в Москве пройдут переговоры о поставках белорусской сельхозпродукции в РФ.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Леонид Заяц, передает interfax.ru.

«В понедельник... мы будем встречаться на площадке Министерства сельского хозяйства России, — заявил Заяц. — Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок».

Министр убежден, что на сегодняшний день у российской стороны нет аргументов и фактов, которые бы помешали продвижению белорусской продукции в Российской Федерации. Как известно, весной сотрудники Россельхознадзора проинспектировали три десятка белорусских предприятий. Леонид Заяц говорит, что на хозяйственные вопросы россиянам уже дали ответ, а замечания по результатам второй проверки в Минске готовы обсуждать.

С 19 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, масла и сыра (из Кобрина, Молодечно, Новогрудка, Пружан, Слуцка и Любани). Утверждается, что в продукции повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин. Заяц говорит, что его эти действия российской стороны удивили. Он считает, что к белорусской продукции относятся «предвзято».


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