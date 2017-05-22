Ученые рассказали, чем полезны два бокала шампанского в неделю 8 22.05.2017, 8:01

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Оказалось, что употреблявшие этот напиток по утрам аристократы улучшали одну из важнейших функций мозга.

Британские ученые выяснили, что употребление двух бокалов шампанского в неделю поможет улучшить память. Исследование проводили ученые из Университета Рединга, пишет "Ортодокс".

Соавтором исследования выступил доктор Джереми Спенсер. Ученым удалось выяснить, что пара бокалов шампанского позитивно влияет на стенки кровеносных сосудов, снижая риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования доктор Спенсер обратил внимание на то, что такие свойства ранее наблюдались в случае с красным вином, благодаря действию содержащихся в нем флавоноидов.

Исследование показало, что шампанское, в котором нет флавоноидов, способно также оказывать благотворное влияние на функции мозга человека, через действие фенольных соединений. Последним же принадлежит огромная роль в метаболических процессах, поскольку они биологично активны.