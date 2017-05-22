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Рубль оказался на пороге серьезной девальвации

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  • 22.05.2017, 8:21
  • 3,811
Источник: svaboda.org

Ожидаемое падение курса российской валюты обрушит и белорусскую.

Российские власти допускают девальвацию российского рубля в течение года до отметки 68 рос. руб. за 1 долл. Насколько в этом случае может снизиться обменный курс белорусского рубля? Об этом на сайте «Наше мнение» рассуждает аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by, экономист Александр Муха:

- Учитывая, что официальный курс российского рубля к доллару США 20 мая текущего года составил 57,1602 рос. руб. за 1 долл., ожидаемая девальвация российского рубля оценивается в размере около 19%. Не исключено, что девальвация российского рубля среди прочего будет связана с увеличением денежного предложения в целях финансирования инфраструктурных проектов на территории Дальнего Востока России.

Необходимо отметить, что девальвация российского рубля может привести к падению экспорта белорусских товаров и услуг в Россию при одновременном увеличении импорта российских товаров и услуг в Беларусь. Как следствие, в этом случае сальдо внешней торговли с Россией может ухудшиться со всеми вытекающими негативными последствиями.

С другой стороны, в текущей ситуации реальный эффективный курс белорусского рубля к российскому рублю, по нашим оценкам, выглядит заниженным. Поэтому при 19%-ной девальвации российского рубля к доллару США девальвация белорусского рубля к американской валюте в рамках базового сценария может составить около 12% (при прочих равных условиях).

В данном случае заниженный реальный эффективный курс национальной валюты используется для стимулирования экспорта и одновременного ограничения импорта. К слову, по данным Белстата, экспорт белорусских товаров в Россию в первом квартале 2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,9% до 2,813 млрд долл.

Вместе с тем, основные риски для устойчивости внутреннего валютного рынка Беларуси связаны с другими внешними и внутренними факторами. В их числе ожидаемое уменьшение предложения иностранной валюты со стороны населения, сохранение значительных выплат по внешнему долгу резидентов Беларуси в условиях хронической недостаточности золотовалютных резервов, снижение процентных ставок по рублевым инструментам, усиление социального расслоения в обществе и др.

По данным Национального банка Беларуси, в январе 2016 г. – апреле 2017 г. физические лица продали на чистой основе 2,611 млрд долл. (с учетом безналичных операций). По оценкам BusinessForecast.by, население в январе 2016 г. – апреле 2017 г. вынуждено было расстаться, как минимум, с третью ранее накопленных валютных сбережений в неорганизованной форме. В результате при сохранении таких темпов неорганизованные валютные сбережения физических лиц гипотетически могут закончиться уже менее через два года (при прочих равных условиях).

В свою очередь, график предстоящих платежей по валовому внешнему долгу резидентов Беларуси по состоянию на 1 января 2017 г. включает платежи по основному долгу и процентам на общую сумму 45,651 млрд долл.

В 2017 г. платежи резидентов Беларуси по внешнему долгу оцениваются на уровне 17,168 млрд долл. (с учетом операций по рефинансированию долга). По состоянию на 1 января 2017 г., золотовалютные резервы Беларуси составили 4,927 млрд. долл., покрывая лишь 28,7% предстоящих платежей по внешнему долгу. В то время как согласно критерию Гидотти, золотовалютные резервы должны покрывать не менее 100% предстоящих годовых выплат по совокупному внешнему долгу резидентов страны (правительства, центрального банка, предприятий, банков).

В результате в случае негативного сценария темпы девальвации белорусского рубля к доллару США в ближайший год могут превысить ожидаемые темпы девальвации российского рубля к американской валюте, по меньшей мере, на несколько процентных пунктов. Соответственно, в этом случае продолжится занижение реального эффективного курса белорусского рубля к российскому рублю из-за отсутствия возможности у центрального банка Беларуси оказать поддержку национальной валюте ввиду недостаточности золотовалютных резервов страны.


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