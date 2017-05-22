Режим Лукашенко стал одним из крупнейших продавцов оружия в мире 27 22.05.2017, 8:29

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Беларусь занимает 18-е место среди экспортеров вооружений на планете.

Беларусь занимает 18-е место в мире среди экспортеров вооружений. Об этом в программе «Контуры» на телеканале ОНТ сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев: «Мы занимаем скромное 18-е место. Небольшая страна, мы входим в топ-25 стран. А участников более 100».

По словам Гурулева, за год Беларусь продала на экспорт вооружений на 1 миллиард долларов. Наиболее тесное сотрудничество с Россией и Китаем. Отечественная промышленность ориентируется на вооружения, которые нужны белорусской армии и востребованы на внешнем рынке.

Кстати, сегодня в Минске закроется 8-я Международная выставка вооружения и техники MILEX. На ней свою продукцию представили около 80 отечественных предприятий и организаций.