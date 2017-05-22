Вадим Иосуб: МВФ не даст денег Лукашенко 7 22.05.2017, 9:36

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ВАДИМ ИОСУБ

Диктатору нечем похвастаться перед потенциальными кредиторами.

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Минск в начале июня.

В течение недели, с 5 по 12 июня, эксперты фонда будут обсуждать ситуацию в белорусской экономике.

Власти Беларуси пытаются начать новую программу сотрудничества с МВФ. Официальный Минск рассчитывает на предоставление фондом 3,5 миллиарда долларов.

Какие шансы получить эти деньги?

— Особых подвижек в тех программах, которые рекомендует МВФ, нет, правительству похвастаться нечем, — отмечает в комментарии «Завтра твоей страны» старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – Не проводятся реструктуризация и приватизация госпредприятий, нет особых изменений в социальной поддержке безработных. Так что итог этой миссии может быть точно таким же, как и предыдущих, — никаким.

— Почему официальный Минск не идет на выполнение элементарных требований или пожеланий фонда?

— На самом деле это не элементарные требования. Это требования, призывающие весьма кардинально пересмотреть белорусскую экономическую модель. Правительство пытается торговаться и получить кредит с меньшими для себя издержками. Однако то, что власти понимают как издержки, является необходимыми экономическими реформами. Смысл этих переговоров с белорусской стороны, как мне кажется, выглядит так: а вдруг МВФ согласится дать денег просто так или за обещания косметических преобразований.

— Но МВФ уже выделял Беларусь кредит и не очень доволен результатами использования средств.

— Да. Была программа реформ. Сначала под нее дали 2,5 миллиарда долларов, через год эту программу увеличили еще на миллиард. Но после этого все реформы в Беларуси достаточно быстро свернулись. Взятые белорусской стороной обязательства до конца выполнены не были. С тех пор МВФ изменил практику взаимодействия с официальным Минском: под обещания что-то сделать деньги даваться не будут. Власти на самом верху должны продемонстрировать приверженность реформам. МВФ хочет видеть необратимость этих реформ.

— На ваш взгляд, когда белорусское руководство созреет для проведения реформ?

— Как показывает наша история, в экономическом смысле что-то кардинально менять власти готовы, когда все предельно плохо и других вариантов не остается. Как только власти получают передышку, альтернативу в виде российских, еще каких-то денег, разговоры о реформах прекращаются, даже идет откат. У меня нет сомнений, что на самом высоком уровне не видят никакой необходимости реформ. А то, что иногда обсуждается – вынужденный шаг. Если бы не было необходимости в сотрудничестве с МВФ, реформ никто бы не проводил.

— Насколько остро Беларусь нуждается в кредитах МВФ?

— Деньги нужны для обслуживания внешних долгов. С учетом обещанной Россией поддержки до конца года эту проблему, кажется, решили. Но в дальнейшем нам очень нужны длинные и дешевые деньги от МВФ.

— А если вдруг Россия перестанет давать деньги. Станут ли власти Беларуси внимательнее прислушиваться к рекомендациям МВФ?

— Понятно, что российская поддержка — определенная альтернатива кредитам МВФ. Чем меньше денег даст Россия, тем больше будет необходимость сотрудничества с фондом, и наоборот. Но пока о полном сворачивании помощи Беларуси со стороны Кремля речь не идет.