закрыть
22 мая 2017, понедельник, 12:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Евгений Полторжицкий вышел из тюрьмы

3
  • 22.05.2017, 10:24
  • 3,812
Евгений Полторжицкий

Фигурант дела «Белого легиона» переведен под домашний арест.

Фигурант дела «о подготовке массовых беспорядков» Евгений Полторжицкий переведен на домашний арест.

Как стало известно Правозащитному центру «Весна», мера пресечения в отношении Евгения Полторжицкога была изменена вечером 19 мая. До этого он содержался под стражей в СИЗО КГБ.

Напомним, что Полторжицкий, историк по образованию, которого относят к членам бывшей организации «Белый легион», был задержан 21 марта. 30 марта ему официально было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса, а в 20-х числах апреля - и дополнительное обвинение по статье 287 УК.

Таким образом, в следственных изоляторах Минска, «Американке» и «Володарке», остаются еще 16 человек, обвиняемых в «подготовке массовых беспорядков», из них только один - активист социал-демократической партии Сергей Кунцевич, не проходит по возбужденному позже делу о создании незаконного вооруженного формирования.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси