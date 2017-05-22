Евгений Полторжицкий вышел из тюрьмы

Евгений Полторжицкий вышел из тюрьмы3
- 22.05.2017, 10:24
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Фигурант дела «Белого легиона» переведен под домашний арест.
Фигурант дела «о подготовке массовых беспорядков» Евгений Полторжицкий переведен на домашний арест.
Как стало известно Правозащитному центру «Весна», мера пресечения в отношении Евгения Полторжицкога была изменена вечером 19 мая. До этого он содержался под стражей в СИЗО КГБ.
Напомним, что Полторжицкий, историк по образованию, которого относят к членам бывшей организации «Белый легион», был задержан 21 марта. 30 марта ему официально было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса, а в 20-х числах апреля - и дополнительное обвинение по статье 287 УК.
Таким образом, в следственных изоляторах Минска, «Американке» и «Володарке», остаются еще 16 человек, обвиняемых в «подготовке массовых беспорядков», из них только один - активист социал-демократической партии Сергей Кунцевич, не проходит по возбужденному позже делу о создании незаконного вооруженного формирования.