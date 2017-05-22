Арестован главный снабженец Минскэнерго 6 22.05.2017, 10:46

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Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения РУП «Минскэнерго».

Основанием к возбуждению дела послужили материалы доследственной проверки, проведенной сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома. Установлено, что должностное лицо 17 мая этого года получило взятку от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере $500, сообщили БелТА в управлении Следственного комитета по городу Минску.

Незаконное денежное вознаграждение подозреваемому предназначалось за дачу обязательных для исполнения указаний подчиненным. Это должно было помочь организации победить в двух процедурах закупок, проводимых Минскэнерго, и привести к заключению договора поставки с ООО.

Следствие проверяет информацию о причастности начальника отдела к совершению иных эпизодов противоправной деятельности во время его работы в указанной должности. Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) УК. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.