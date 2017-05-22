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В ЕС назвали официальную дату начала безвизовых поездок для украинцев

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  • 22.05.2017, 12:46
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Официальный журнал Евросоюза обнародовал сегодня решение об отмене визовых требований для граждан Украины.

Таким образом, через 20 дней после официальной публикации решения, в ночь на 11 июня, граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза, сообщает obozrevatel.com.

Изменения в перечень стран, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС на период до 90 дней, опубликованы в спецвыпуске Официального журнала ЕС.


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