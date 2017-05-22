закрыть
22 мая 2017, понедельник, 17:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Худеем на картошке

11
  • 22.05.2017, 12:49
  • 3,008

Картофель – полезный и безопасный диетический продукт.

Все любят картофель, только не все могут его есть: боятся испортить фигуру. На самом деле, в сезон, который начинается прямо сейчас, картофель – полезный и безопасный диетический продукт, потребляя который можно не только поправить здоровье, но и похудеть, пишет диетолог Татьяна Громова для сайта obozrevatel.com.

Витаминные клубни

У каждого продукта есть свой "звездный час" и с мая по июнь он у картофеля. Именно в это время картошка особенно богата витаминами и микроэлементами. Этот корнеплод очень быстро теряет полезные свойства, в нем не остается ничего ценного. В итоге мы потребляем пустые калории в виде крахмала, что, по сути, простой сахар. Витаминов с едой не поступает, поэтому вскоре после картофельного блюда снова хочется есть. Отсюда переедание и лишний вес. О жареном картофеле я вообще молчу!

А вот молодой картофель с грядки – совсем другое дело! В нем до 80% воды, мало простых сахаров и крахмала, зато много полезных для пищеварения органических кислот и клетчатки, витаминов и минералов, а также биофлавоноидов – мощных антиоксидантов, укрепляющих здоровье, продлевающих молодость, препятствующих развитию опухолей, защищающих сосуды и клетки.

Ранний картофель – один из наилучших источников важнейших микроэлементов: калия, магния и витамина C. Он Так, один неочищенный клубень картофеля среднего размера содержит больше калия, чем банан и обеспечивает почти половину дневной нормы витамина С.

Соли калия помогают выведению воды через почки, регулируют содержание жидкости в тканях, что особенно актуально при повышенном давлении и проблемах сердечно-сосудистой системы. Так что молодой картофель полезен при заболеваниях сердца и почек, отеках, прекрасно подходит как мочегонное средство. Кроме того крахмал, содержащийся в картофеле, снижает уровень "плохого" холестерина.

Магний благотворно влияет на рост костей, нормализует давление, регулирует уровень сахара в крови, избавляет от синдрома хронической усталости, мигрени, нормализует состояние при предменструальном синдроме. Кроме того, облегчает дыхание при астме, укрепляет зубную эмаль, предотвращает отложения кальция, камней в желчном пузыре и почках.

Что касается витамина С (аскорбиновой кислоты), то это самый настоящий клад! Он необходим для кроветворения, нормальной работы нервной системы, эндокринных желез, усвоения железа, тонуса ссудов. Также витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, борется со свободным радикалами и выводит их из организма. Необходим этот витамин и для успешного роста и развития соединительной ткани, коллагеновых волокон, не зря аскорбиновую кислоту называют витамином молодости. Это также защита иммунной системы, профилактика инсульта, инфаркта, диабета. А еще витамин С – источник энергии, поэтому при его дефиците возникает усталость, быстрая утомляемость.

Отдельная тема – целебные свойства сырого картофеля, который широко используют в народной медицине для в лечения гастрита, язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Картофельных сок также успешно применяют при головных болях, высоком артериальном давлении, запорах, как мочегонное средство. Компрессы из тертого картофеля спасают от ожогов, острого дерматита, экземы и прочих кожных заболеваний.

Для красоты и стройности

Лучше всего есть молодой картофель, сварив прямо с кожурой: непосредственно под ней находятся ферменты, позволяющие расщеплять содержащиеся в клубнях крахмал и сахара. Но с кожурой стоит есть только картофель из "надежных мест", поскольку в кожуре могут содержаться нитраты. Причем ни в коем случае не покупайте зеленоватый картофель – в его кожуре много ядовитого вещества соланина.

Калорийность молодого вареного картофеля относительно невысока: в зависимости от сорта от 60 до 75 ккал на 100 грамм. При этом много витаминов, аминокислот, важных макро- и микроэлементов, а значит, можно насытиться небольшой порцией. По белковой питательности молодой картофель сравним с белками молока и яиц: содержит такие необходимые для организма белки, как альбумин, глобулин, протеин, пептон.

Если вы включаете картофель в обычное меню, и хотите похудеть, лучше не есть больше 400 граммов клубней в день (они должны быть либо вареными, либо запеченными), причем лучше потреблять картофель в первой половине суток: все же в нем много углеводов и гликемический индекс из-за содержания крахмала выше среднего. Идеальный вариант – со свежими салатами. А вот с мясом, яйцами, томатами, рыбой, птицей и кисломолочными продуктами его лучше не сочетать: плохо усваивается и долго переваривается.

На молодом картофеле можно проводить разгрузочные дни(например, два дня в неделю). Взять 600-800 граммов клубней и разделить на два приема, так, чтобы последний был не позже 16.00. Картофель можно сварить или запечь и есть с ложечкой оливкового масла, зеленью, свежими овощами (но не помидорами). Утром и в качестве перекусов в течение дня можно позволить себе фрукты, но лучше несладкие. И не забывайте пить – по 2-2,5 литра в день чистой воды: чтобы не забывать, приучите себя употреблять два стакана воды за 15-30 минут перед приемом пищи и через полтора часа после еды. Во время трапезы и в течение полутора часов после желательно не пить.

Если хочется есть вечером: сырые овощи, зелень, немного несладких фруктов, травяные отвары, можно нежирные кисломолочные продукты.

А чтобы поменьше думать о еде, займитесь полезным делом: сделайте маску из картофеля. Сваренный с кожурой молодой картофель размять, мешать со сметаной и наложить на лицо. Через 20 минут смыть. Эта предельно простая в приготовлении маска прекрасно освежает, питает, разглаживает морщины, делает кожу нежной, гладкой и упругой.

Наслаждайтесь сезоном картошки, живите вкусно и с удовольствием!


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля