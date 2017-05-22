Худеем на картошке 11 22.05.2017, 12:49

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Картофель – полезный и безопасный диетический продукт.

Все любят картофель, только не все могут его есть: боятся испортить фигуру. На самом деле, в сезон, который начинается прямо сейчас, картофель – полезный и безопасный диетический продукт, потребляя который можно не только поправить здоровье, но и похудеть, пишет диетолог Татьяна Громова для сайта obozrevatel.com.

Витаминные клубни

У каждого продукта есть свой "звездный час" и с мая по июнь он у картофеля. Именно в это время картошка особенно богата витаминами и микроэлементами. Этот корнеплод очень быстро теряет полезные свойства, в нем не остается ничего ценного. В итоге мы потребляем пустые калории в виде крахмала, что, по сути, простой сахар. Витаминов с едой не поступает, поэтому вскоре после картофельного блюда снова хочется есть. Отсюда переедание и лишний вес. О жареном картофеле я вообще молчу!

А вот молодой картофель с грядки – совсем другое дело! В нем до 80% воды, мало простых сахаров и крахмала, зато много полезных для пищеварения органических кислот и клетчатки, витаминов и минералов, а также биофлавоноидов – мощных антиоксидантов, укрепляющих здоровье, продлевающих молодость, препятствующих развитию опухолей, защищающих сосуды и клетки.

Ранний картофель – один из наилучших источников важнейших микроэлементов: калия, магния и витамина C. Он Так, один неочищенный клубень картофеля среднего размера содержит больше калия, чем банан и обеспечивает почти половину дневной нормы витамина С.

Соли калия помогают выведению воды через почки, регулируют содержание жидкости в тканях, что особенно актуально при повышенном давлении и проблемах сердечно-сосудистой системы. Так что молодой картофель полезен при заболеваниях сердца и почек, отеках, прекрасно подходит как мочегонное средство. Кроме того крахмал, содержащийся в картофеле, снижает уровень "плохого" холестерина.

Магний благотворно влияет на рост костей, нормализует давление, регулирует уровень сахара в крови, избавляет от синдрома хронической усталости, мигрени, нормализует состояние при предменструальном синдроме. Кроме того, облегчает дыхание при астме, укрепляет зубную эмаль, предотвращает отложения кальция, камней в желчном пузыре и почках.

Что касается витамина С (аскорбиновой кислоты), то это самый настоящий клад! Он необходим для кроветворения, нормальной работы нервной системы, эндокринных желез, усвоения железа, тонуса ссудов. Также витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, борется со свободным радикалами и выводит их из организма. Необходим этот витамин и для успешного роста и развития соединительной ткани, коллагеновых волокон, не зря аскорбиновую кислоту называют витамином молодости. Это также защита иммунной системы, профилактика инсульта, инфаркта, диабета. А еще витамин С – источник энергии, поэтому при его дефиците возникает усталость, быстрая утомляемость.

Отдельная тема – целебные свойства сырого картофеля, который широко используют в народной медицине для в лечения гастрита, язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Картофельных сок также успешно применяют при головных болях, высоком артериальном давлении, запорах, как мочегонное средство. Компрессы из тертого картофеля спасают от ожогов, острого дерматита, экземы и прочих кожных заболеваний.

Для красоты и стройности

Лучше всего есть молодой картофель, сварив прямо с кожурой: непосредственно под ней находятся ферменты, позволяющие расщеплять содержащиеся в клубнях крахмал и сахара. Но с кожурой стоит есть только картофель из "надежных мест", поскольку в кожуре могут содержаться нитраты. Причем ни в коем случае не покупайте зеленоватый картофель – в его кожуре много ядовитого вещества соланина.

Калорийность молодого вареного картофеля относительно невысока: в зависимости от сорта от 60 до 75 ккал на 100 грамм. При этом много витаминов, аминокислот, важных макро- и микроэлементов, а значит, можно насытиться небольшой порцией. По белковой питательности молодой картофель сравним с белками молока и яиц: содержит такие необходимые для организма белки, как альбумин, глобулин, протеин, пептон.

Если вы включаете картофель в обычное меню, и хотите похудеть, лучше не есть больше 400 граммов клубней в день (они должны быть либо вареными, либо запеченными), причем лучше потреблять картофель в первой половине суток: все же в нем много углеводов и гликемический индекс из-за содержания крахмала выше среднего. Идеальный вариант – со свежими салатами. А вот с мясом, яйцами, томатами, рыбой, птицей и кисломолочными продуктами его лучше не сочетать: плохо усваивается и долго переваривается.

На молодом картофеле можно проводить разгрузочные дни(например, два дня в неделю). Взять 600-800 граммов клубней и разделить на два приема, так, чтобы последний был не позже 16.00. Картофель можно сварить или запечь и есть с ложечкой оливкового масла, зеленью, свежими овощами (но не помидорами). Утром и в качестве перекусов в течение дня можно позволить себе фрукты, но лучше несладкие. И не забывайте пить – по 2-2,5 литра в день чистой воды: чтобы не забывать, приучите себя употреблять два стакана воды за 15-30 минут перед приемом пищи и через полтора часа после еды. Во время трапезы и в течение полутора часов после желательно не пить.

Если хочется есть вечером: сырые овощи, зелень, немного несладких фруктов, травяные отвары, можно нежирные кисломолочные продукты.

А чтобы поменьше думать о еде, займитесь полезным делом: сделайте маску из картофеля. Сваренный с кожурой молодой картофель размять, мешать со сметаной и наложить на лицо. Через 20 минут смыть. Эта предельно простая в приготовлении маска прекрасно освежает, питает, разглаживает морщины, делает кожу нежной, гладкой и упругой.

Наслаждайтесь сезоном картошки, живите вкусно и с удовольствием!