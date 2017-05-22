Петицию против выделения Лукашенко кредита МВФ подписали несколько тысяч человек 11 22.05.2017, 13:05

8,946

Завтра петиция будет передана представителю Международного валютного фонда в Евросоюзе.

Петицию против выделения Лукашенко кредита МВФ на сегодняшний подписали 3270 человек.

23 мая общественный активист Денис Казакевич передаст петицию с подписями представителю МВФ в Европейском Союзе Джефри Фрэнксу.

Инициатор петиции Денис Казакевич обосновал прекращение переговоров о выделении кредита МВФ в петиционном письме, текст которого он также предоставил в редакцию Charter97.org.

В петиционном письме, среди прочего написано:

«Во-первых, ... для того чтобы любые инвестиции были эффективными, необходимы верховенство права и финансовая прозрачность. Однако в Беларуси нет верховенства права, поскольку судебная власть находится под полным контролем исполнительной ветви власти. Гражданское общество не имеет сколько-нибудь значимого влияния и не может эффективно контролировать бюджетные расходы. Таким образом, финансовая прозрачность практически отсутствует. Нынешнее руководство Беларуси имеет долгую историю чрезвычайно неэффективного финансового менеджмента. Независимо от макроэкономической ситуации в стране правительство Беларуси на протяжении более чем 20 лет уделяет первостепенное внимание финансированию КГБ, милиции, отделов идеологии, международных спортивных мероприятий, военных парадов ... Руководство страны показало, что не может проводить эффективные экономические реформы. Таким образом, весьма вероятно, что новый кредит от МВФ будет вновь управляться неэффективно и не поможет восстановить макроэкономическую стабильность Беларуси.

Во-вторых, ... будущему правительству Беларуси необходимо будет провести, как минимум, те же экономические реформы, которые необходимы в настоящий момент, так как нынешнее руководство не может их провести, независимо от наличия дополнительных финансовых средств. ... Финансовые обязательства от кредита могут негативно повлиять на работу будущего правительства.

Исходя из этих двух причин (весьма вероятный нулевой эффект от кредита сейчас и увеличение обязательств для будущего правительства), макроэкономическая стабильность в регионе снизится из-за кредита. Это противоречит фундаментальной миссии МВФ по увеличению глобальной макроэкономической стабильности. Поэтому мы требуем не предоставлять финансовой помощи правительству Беларуси, пока Лукашенко остается у власти».