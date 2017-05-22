Обновлен список задержанных по «делу патриотов» 3 22.05.2017, 13:51

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Фото: charter97.org

16 фигурантов сфабрикованного властями дел остаются за решеткой.

На 22 мая Правозащитному центру «Весна» известно о 16 фигурантах дела «о подготовке массовых беспорядков», которые остаются за решеткой. Лишь одному из них не предъявлено дополнительное обвинение, сообщает сайт spring96.org.

Список задержанных по делу «о подготовке массовых беспорядков»:

Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Белявский Андрей Валерьевич, 1982 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. В первой декаде апреля переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Данилов Виктор Константинович, 1987 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 10.04.2017 переведен в СИЗО-1. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО-1; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Зимницкий Александр Антонович, 1991 г.р.; задержан 29.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Ковальчук Иван Викторович, 1991 г.р.; задержан 23.03.2017, находится в СИЗО КГБ; 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Комлик-Яматин Андрей Вячеславович, 1985 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Кунцевич Сергей Владимирович, 1985 г.р.; находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1.

Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Мороз Виктор Геннадьевич, 1986 г.р.; задержан 03.04.2017, находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Новик Дмитрий Николаевич, 1978 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 07.04.2017 переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Пашкевич Тимур Витальевич, задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 29 апреля был переведен в СИЗО-1. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Румянцев Владимир Александрович, 1988 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Стрибульский Сергей Сергеевич, 1976 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. С 05.04.2017 находится в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Фёдоров Владимир Валерьевич, 1988 г.р.; задержан 29.03.2017, находится в СИЗО-1, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Известно об освобождении следующих фигурантов дела:

Полторжицкий Евгений Константинович, 1987 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК). 19 мая переведен под домашний арест.

Михальков Николай Николаевич, 1970 г.р.; руководитель клуба «Патриот» в Бобруйске; задержан 24.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Позже был переведен в СИЗО-1. Отпущен 18 мая.

Михальков Ян Николаевич (сын руководителя бобруйского клуба «Патриот»), 1994 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Был переведен в СИЗО-1. Отпущен 29.04.2016.

Пальчевский Сергей Александрович, задержан 22.03.2017, находился в СИЗО-1, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Отпущен 15.04.2017 под подписку о невыезде.

Дашкевич Дмитрий Вячеславович, задержан 22.03.2017, изначально содержался в СИЗО КГБ, затем в СИЗО-1, 31.03.2017 было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Отпущен 15.04.2017 под подписку о невыезде.

Гурин Юрий Евгеньевич, задержанный 21.03.2017, отпущен из СИЗО-1 31.03.2017.

Кулинич Сергей Владимирович, политический активист и соратник экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, задержанный 24.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 03.04.2017.

Васильев Роман Игоревич, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Еременок Владимир Николаевич, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Кременецкий Дмитрий Олегович, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Левченко Артем Русланович, активист «Молодого фронта», задержанный 22.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Борсток Сергей Петрович, задержанный 21.03.2017, отпущен 31.03.2017.

Дукшт Вячеслав Александрович, спецназовец из Марьиной Горки, задержанный 21.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 31.03.2017.

Грек Илья Геннадьевич, замначальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда, задержанный 21.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 31.03.2017.

Степанов Максим Сергеевич, задержан 21.03.2017, содержался в СИЗО КГБ, отпущен 31.03.2017.

Саскевич Алексей Иванович, военнослужащий из Марьиной Горки; задержан 24.03.2017, отпущен.