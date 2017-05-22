«Мой дед умер, а чиновник дал отписку» 33 22.05.2017, 14:34

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Анатолий Мышкевич

Фото: svaboda.org

Анатолий Мышкевич почувствовал на себе все «прелести» белорусской «бесплатной» медицины.

Врач 4-го гродненской больницы, который отказался принять деда Анатолия Мышкевича, направлен на переаттестацию.

Это следует из письма, которое получил житель Гродно Анатолий Мышкевич. Его деда не приняли в двух больницах из-за отсутствия гродненской прописки. В результате 88-летний старик умер, передает «Радые Свабода».

Смерть деда Анатолия Мышкевича, которого он возил в больнице на «скорой помощи», а там его отказывались принимать на основании того, что дед был зарегистрирован в Минской области, в Гродно приобрела определенный резонанс.

Анатолий Мышкевич после смерти деда вышел к облисполкома с плакатом «Не надо войны, чтобы истреблять белорусский народ! Для этого существует белорусская медицина», за что позже был осужден на 30 базовых величин (690 рублей). Тогда он написал жалобы к начальнику управления здравоохранения и председателя Гродненского облисполкома.

Сегодня Мышкевич получил ответ от начальника управления здравоохранения:

«В четвертой больнице дежурный врач-терапевт приемного отделения не выполнил своих служебных обязанностей, не провел обязательный осмотр пациента. За это врач привлечен к дисциплинарной ответственности и направлен на внеочередную переаттестацию на предмет соответствия занимаемой им должности».

Мужчина считает такой ответ отпиской:

«Это просто отписка. Я же возил деда еще и в областную больницу, его там не хотели принимать, говорили, чтобы вез его обратно в 4-ю больницу или домой, или чтобы становился на очередь в хоспис. Полчаса пришлось их тогда просить, чтобы они приняли и помогли деду. Они просто издевались надо мной и не желали смотреть деда. И об этом начальник управления ничего не пишет, никто никаких мер в отношении этих людей не сделал. Я об этом все написал в своей жалобе. А они нашли одного крайнего и дали мне отписку. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Если у нас уже по "скорой" отказываются принимать людей, то, значит, что-то не то в государстве и чиновники Министерства здравоохранения должны уйти в отставку, а не просто давать отписки».

Гродненцы через «Фейсбук» откликнулись на беду Мышкевича и собрали деньги на штраф.