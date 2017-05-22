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«Эксклюзива» в виде белорусских джинсов может и не быть

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  • 22.05.2017, 15:42
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Фабрики не хотят покупать белорусскую джинсовую ткань из льна.

Белорусам уже несколько лет обещают отечественные джинсы из льняной ткани. Тестовые образцы давно готовы, но в серийное производство их никак не запустят. Глава «Беллегпрома» объясняет это эксклюзивностью товара и его дороговизной — около ста рублей за пару брюк. В то же время генеральный директор Оршанского льнокомбината обращает внимание на другую проблему: наши швейники просто не хотят покупать сырье, пишет tut.by.

Глава «Беллегпрома» объяснял, что для серийного выпуска льняных джинсов еще нужно сделать больше видов пряжи и расширить ассортимент тканей.

— Льняные джинсы будут стоить под сто рублей за пару. И вопрос в том, кто джинсы по такой цене купит. Поэтому все будем делать потихоньку, не форсируя события. Нужно понимать, что лен — это эксклюзив, это для гурманов, — говорил председатель концерна Николай Ефимчик.

Но, оказывается, в Орше льняной аналог джинсовой ткани производят уже не меньше пяти лет. Есть и брючная, поплотнее, и для рубашек — полегче.

Производитель готов обеспечить любые объемы. Но покупают льняной джинс только иностранные швейные фабрики, отечественным новинка не интересна.

— Естественно, лен не может стоить столько, сколько и хлопок. Но мы сегодня работаем с частными предприятиями и в Украине, и в Европе, и в Беларуси. У нас контракт на миллион долларов с Индией на такую ткань. Им — не дорого, а нам почему-то дорого, — рассказывает гендиректор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко.

Руководитель комбината считает, что исправить ситуацию с госпредприятиями поможет только административный ресурс.

— Частники еще как-то покупают, а предприятия структуры концерна «Беллегпром» игнорируют нас. У них нет нормальных рынков сбыта, потому что практически все работают по давальческим схемам. Им так удобнее: заказ принесли, ты сделал, деньги получил и ждешь следующий — не надо париться сильно, — говорит Владимир Нестеренко.

Недавно пробную партию ткани в Орше закупила кобринская частная фабрика «Модный город». Льняные джинсы оказались всего на 4 рубля дороже обычных хлопковых — 32 рубля за пару.

— Мы отшили и мужские, и женские брюки. Покупателям нравится: ткань хорошо садится, удобна при носке и не мнется так, как обычный лен. По пробной партии у нас никаких замечаний нет, — рассказывают на кобринском предприятии.

На лен приходится всего 2% мирового рынка текстиля. Поэтому такие ткани дороже хлопковых в 4−5 раз.


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