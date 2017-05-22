По делу о взрыве на Скидельском комбинате задержаны три начальника 1 22.05.2017, 16:05

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Возбуждено уголовное дело по факту халатности.

По делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате заключены под стражу три должностных лица.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает БелТА.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности. В ходе расследования задержаны и заключены под стражу три должностных лица: начальник цеха, где произошел взрыв, и его заместитель, а также главный инженер предприятия. У нас имеется достаточно данных для того, чтобы предъявить им окончательное обвинение", - сказал Иван Носкевич.

По делу назначен ряд очень сложных экспертиз. Как только они будут завершены, должностным лицам будет предъявлено окончательное обвинение.

"Глава государства еще раз обратил внимание, что мы меняем вектор отношений со всеми субъектами хозяйствования: количество проверок будет значительно уменьшено, их уже становится меньше. То есть руководитель будет поставлен в конкретные рамки: ты один раз и навсегда наводишь порядок на предприятии в соответствии с предписаниями контролеров, дальнейшая ответственность лежит только на тебе", - обратил внимание глава Следственного комитета.

"Руководству было доведено, каким должен быть уровень безопасности на предприятии. Тем не менее они, не исполняя надлежащим образом свои профессионально-должностные обязанности, довели предприятие до такого состояния, что эта пылевоздушная смесь явилась сопутствующим элементом ежедневного производственного процесса. Как результат - взрыв и, к сожалению, гибель четырех человек", - сказал Иван Носкевич.