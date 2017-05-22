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Чем отличился оршанский протеже Лукашенко?

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  • 22.05.2017, 16:15
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Фото: belta.by

Леонид Пеньковский довел до ручки Бешенковичи и пошел на повышение в Оршу.

До того, как Леонид Пеньковский 12 мая был назначен председателем Оршанского райисполкома, он 9 лет руководил Бешенковичским районом. Район известен тем, что его население заметно сокращается, бюджет наполовину дотируется, пишет belaruspartisan.org.

«Мы уже привыкли к тому, что белорусские чиновники крайне немедийные люди — они дают мало интервью (все внимание СМИ направляется на Лукашенко, а его подчиненные выглядят статистами в этих передачах), они не присутствуют в социальных сетях и редко дают интервью независимым редакциям. Но новый председатель Оршанского исполкома даже в этом плане обошёл своих коллег: во всем интернет-пространстве нет даже полной биографии Леонида Пеньковского», — писал о нем сайт orsha.eu

Районная Бешенковичская газета на своем сайте сообщала о приемах своего председателя исполкома и анонсировала «горячие линии», и всего несколько статей есть о том, что его наградили званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ» и «Человек года Витебщины». При этом, Пеньковскому было поручено выступить с речью на 5-ом Всебелорусском народном собрании, где исполкомовец рассказывал про успехи Бешенковичского района.

15 мая глава администрации Лукашенко представила нового руководителя Оршанщины — региона, который стал новым прожектом Лукашенко.

«Леонид Пеньковский долгое время возглавлял Бешенковичский район. Этот район в числе лидеров в Витебской области», — сказала Наталья Кочанова.

Слова Кочановой взывают вопросы, потому что в свежем рейтинге зарплат, например, Бешенковичский район оказался на втором месте снизу.

В марте этого года в районе среди прочих были следующие вакансии: электрика с зарплатой в 250 рублей, методистов в центре культуры с зарплатой в 240, продавцов с зарплатой в 350.

Бюджет района наполовину дотируется. Общая сумма доходов местного бюджета на 2017 год прогнозируется в объеме 10,1 млн рублей. А с учетом безвозмездных поступлений из республиканского и областного бюджетов доходы составят 20,2 млн рублей, писала местная газета «Зара».

Население района заметно сокращается. Цифры таковы: по результатам переписи 1999 года в Бешенковичском районе проживало 23 674 человек, по переписи 2009-го – уже 18 516 человек. А на начало прошлого года – всего 15 914 человек.

По официальным данным с 2010 по 2015 гг. было закрыто 6 учреждений образования, еще 10 – реорганизовано. Видимо, речь идет в основном о школах.

Местное издание писало о том, что Пеньковский мало интересовался спортом и культурой, эти сферы мало финансировались при нем. Так, памятники культуры в Бешенковичском районе сегодня в плохом состоянии, а некоторые за время Пеньковского были уничтожены. При Пеньковском в районе появился свой социальный долгострой – бассейн, который начал строиться в 2013 году и уже через год строительство остановилось.

Зато на президентских выборах 2015 года район продемонстрировал фантастическую явку, местная вертикаль постаралась. Явка в Бешенковичском районе составила 99,2%. Якобы здесь не проголосовало всего 99 избирателей.

Назначая Пеньковского на должность председателя Оршанского райисполкома, Лукашенко поручил ему навести «железный порядок» и в ближайшее время поднять район «из руин и пепла», а заодно «поднять дух народа» спортивными мероприятиями.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Леонидом Пеньковским, уже в качестве председателя Оршанского райисполкома, заинтересовались силовики. Точнее, стало известно о том, что они сделали это без санкции Лукашенко, что возмутило диктатора.


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