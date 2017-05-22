Врачи назвали три самых главных для долгой жизни фактора 2 22.05.2017, 16:17

3,594

Факторы, которые являются определяющими для продолжительности жизни, могут подчиняться нашему собственному контролю.

Среди них есть три наиболее значимых в своем влиянии. Такое заявление сделала авторитетный психиатр из США Джулия Самтон, пишет healthyliving.com.ua.

Одним из самых существенных для долголетия факторов, по словам Самптон, является сбалансированное питание. Целый ряд научных исследований показывает, что продлению жизни эффективно способствует питание по принципу средиземноморской диеты, отметила психиатр. Данный тип рациона предполагает употребление в большом количестве свежих овощей, рыбы, птицы, оливкового и бобового масел, а также цельнозерновых продуктов. Соблюдение этого принципа позволяет сохранять хорошее здоровье и в возрасте 70 лет.

Но для долгой и полноценной жизни людям следует не только следить за тем, что они едят, заявила эксперт. Другим важным условием для поддержания жизненной энергии является физическая активность, причем, непрерывная – человек должен двигаться, ходить, делать какие-то физические упражнения ежедневно.

Третьим главенствующим для долголетия фактором, которым можно управлять, является стабильное эмоциональное состояние, убеждена психиатр. Поэтому очень важно воспитывать в себе привычки, позволяющие реагировать на обстоятельства окружающей жизни без ущерба для нервной системы, - это оставляет намного меньше шансов столкнуться с возрастными заболеваниями, связанными с угасанием когнитивной деятельности.