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Крупный пожар в районе Национальной библиотеки в Минске

  • 22.05.2017, 17:22

(обновляется) По предварительной информации горит пластмасса.

В МЧС сообщили, что на место выехали машины. По предварительной информации, горят резиновые вещи, которые хранились на открытой площадке на улице Славинского. Опасности нет, пишет nn.by.

Фото: @Kate_Nagornova

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