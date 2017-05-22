Крупный пожар в районе Национальной библиотеки в Минске 22.05.2017, 17:22

(обновляется) По предварительной информации горит пластмасса.

В МЧС сообщили, что на место выехали машины. По предварительной информации, горят резиновые вещи, которые хранились на открытой площадке на улице Славинского. Опасности нет, пишет nn.by.

В 17:06 пожар на Славинского, 1, локализован. Идет ликвидация, работают подразделения МЧС. Горит пластмасса, потому такой сильный черный дым — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 22 мая 2017 г.