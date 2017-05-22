Крупный пожар в районе Национальной библиотеки в Минске
- 22.05.2017, 17:22
(обновляется) По предварительной информации горит пластмасса.
В МЧС сообщили, что на место выехали машины. По предварительной информации, горят резиновые вещи, которые хранились на открытой площадке на улице Славинского. Опасности нет, пишет nn.by.
В 17:06 пожар на Славинского, 1, локализован. Идет ликвидация, работают подразделения МЧС. Горит пластмасса, потому такой сильный черный дым— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 22 мая 2017 г.
@tutby @mc_maxim pic.twitter.com/dvOWMylUE2— панда. (@JuliDrozdovskay) 22 мая 2017 г.