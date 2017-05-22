Трамп стал первым президентом США, посетившим Стену Плача в Иерусалиме 7 22.05.2017, 18:48

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: SAMOREALIZACIA

Трамп посетил Стену Плача без сопровождения официальных лиц Израиля, несмотря на их просьбы

Президент США Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который посетил Стену Плача в Иерусалиме, сообщает CNN.

Трамп надел кипу и подошел, приложив правую руку к стене. Закрыв глаза, он качнулся несколько раз назад и вперед. Его сопровождал его зять и старший советник еврей Джаред Кушнер и раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трамп посетил Стену Плача без сопровождения официальных лиц Израиля, несмотря на их просьбы.

Президент США поехал в Израиль в рамках своей первой зарубежной поездки. Его поездка рассчитана на восемь дней. Маршрут проложен через Ближний Восток и Европу. ABC News ранее отмечало, что поездка президента «полна религиозного символизма». Трамп также посетит Саудовскую Аравию и Ватикан.

Стена Плача находится в Иерусалиме. США не признают Иерусалим столицей Израиля, отмечает CNN. Стена Плача — часть древней стены, которая уцелела после разрушения Второго Иерусалимского Храма римлянами в 70 году н. э., место поломничества и молитв евреев.