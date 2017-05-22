закрыть
22 мая 2017, понедельник, 22:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Правозащитник борется с нанимателем за незаконное увольнение с работы

1
  • 22.05.2017, 19:12
  • 6,151

Анатолий Поплавный защитил свои права в суде.

Гомельский правозащитник Анатолий Поплавный, работающий слесарем-инструментальщиком на совместном ОАО «Гомелькабель» обратился в суд Железнодорожного района с иском против своего работодателя о взыскании морального вреда в размере 2,5 тыс. рублей за незаконное увольнение с работы 5 марта текущего года. Об этом пишет «Гомельская Вясна».

Истец пишет, что 5 марта текущего года ответчик по своей инициативе прекратил с ним трудовые отношения в связи с истечением срока действия трудового контракта. Являясь работником предпенсионного возраста (58 лет) он посчитал увольнение незаконным и обратился в суд, где увольнение было признано незаконным. По решению суда, которое вступило в законную силу 30 апреля, он восстановлен на работе в прежней должности с оплатой вынужденного прогула.

Правозащитник говорит, что его нравственные страдания выражаются в ощущении тревоги, постоянного беспокойства на протяжении всего судебного разбирательства, неопределенности на протяжении этого периода времени. Он был поставлен в условия отчаянности и безысходности.

«Незаконное увольнение повлекло за собою причинение мне морального вреда (нравственных страданий), вызванных перенесенными мною унижениями, страхом за свое будущее и невозможностью содержать свою семью. Увольнение с работы за два года до пенсии унизило мое человеческое и гражданское достоинство, заставило меня ощутить свою беззащитность перед произволом и вседозволенности нанимателя, от которого я находился в экономической зависимости, усомниться в действенности принципа законности и справедливости», - мотивировал свои претензии к работодателю Поплавный.

Напомним, согласно трудового законодательства (статья 246 Трудового кодекса) в случаях увольнения без законного основания суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер морального вреда определяется судом.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко, который представлял интересы работника в суде, вспоминает о судебной практике по аналогичных исках.

«По делам о незаконном увольнении с работы нашему профсоюзу удавалось получить в пользу работников до 2-х тыс. рублей в сегодняшних денежных единицах. Такова судебная практика. Думаю, и в деле моего коллеги мы можем получить от работодателя компенсацию морального вреда в размере нескольких среднемесячных заработных плат работника», - подвел черту юрист.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля