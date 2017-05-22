Правозащитник борется с нанимателем за незаконное увольнение с работы 1 22.05.2017, 19:12

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Анатолий Поплавный защитил свои права в суде.

Гомельский правозащитник Анатолий Поплавный, работающий слесарем-инструментальщиком на совместном ОАО «Гомелькабель» обратился в суд Железнодорожного района с иском против своего работодателя о взыскании морального вреда в размере 2,5 тыс. рублей за незаконное увольнение с работы 5 марта текущего года. Об этом пишет «Гомельская Вясна».

Истец пишет, что 5 марта текущего года ответчик по своей инициативе прекратил с ним трудовые отношения в связи с истечением срока действия трудового контракта. Являясь работником предпенсионного возраста (58 лет) он посчитал увольнение незаконным и обратился в суд, где увольнение было признано незаконным. По решению суда, которое вступило в законную силу 30 апреля, он восстановлен на работе в прежней должности с оплатой вынужденного прогула.

Правозащитник говорит, что его нравственные страдания выражаются в ощущении тревоги, постоянного беспокойства на протяжении всего судебного разбирательства, неопределенности на протяжении этого периода времени. Он был поставлен в условия отчаянности и безысходности.

«Незаконное увольнение повлекло за собою причинение мне морального вреда (нравственных страданий), вызванных перенесенными мною унижениями, страхом за свое будущее и невозможностью содержать свою семью. Увольнение с работы за два года до пенсии унизило мое человеческое и гражданское достоинство, заставило меня ощутить свою беззащитность перед произволом и вседозволенности нанимателя, от которого я находился в экономической зависимости, усомниться в действенности принципа законности и справедливости», - мотивировал свои претензии к работодателю Поплавный.

Напомним, согласно трудового законодательства (статья 246 Трудового кодекса) в случаях увольнения без законного основания суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер морального вреда определяется судом.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко, который представлял интересы работника в суде, вспоминает о судебной практике по аналогичных исках.

«По делам о незаконном увольнении с работы нашему профсоюзу удавалось получить в пользу работников до 2-х тыс. рублей в сегодняшних денежных единицах. Такова судебная практика. Думаю, и в деле моего коллеги мы можем получить от работодателя компенсацию морального вреда в размере нескольких среднемесячных заработных плат работника», - подвел черту юрист.