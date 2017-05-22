МЧС: Выброса вредных веществ во время пожара на севере Минска не было 10 22.05.2017, 19:21

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Фото: @Kate_Nagornova

Густой столб черного дыма был виден аж с площади Победы.

Около 17:00 над районом станции метро «Московская» в Минске поднялся густой столб черного дыма. Его было видно аж с площади Победы, в соцсетях мгновенно появилось несколько снимков с разных точек города, передает «Еврорадио».

Как выяснилось, пожар начался на территории ОАО «БелВТИ», которое занимается переработкой отходов. В том числе — энергосберегающих ламп и отработанных батареек, которые могут содержать вредные вещества.

На то, чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось чуть меньше часа, рассказал заместитель начальника минского городского управления МЧС Виталий Дембовский:

Фото: @Kate_Nagornova

«Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:45. Огонь заметили на открытой площадке по улице Славинского, 1. Там хранится пластмасса и различные изделия из пластмассы. Рядом работает предприятие по переработке отходов.

Пожар был локализован в 17:06. На его полную ликвидацию понадобилось чуть менее часа. Пострадавших нет.

Рядом с местом возгорания в оперативном режиме проводились замеры содержания в воздухе вредных веществ. Превышения предельно допустимых концентраций не обнаружено. Но официальные замеры будут проводить специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии. Причины пожара выясняются».