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Польский полицейский отдал свой костный мозг пятилетней белоруске

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  • 22.05.2017, 19:52
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Фото: slubice24.pl

Полицейский прошел интенсивное медицинское обследование, так как только полностью здоровый человек может стать донором.

Сотрудник полиции Анджей Вашак из города Слубице что на границе с Германией помог тяжело больной белорусской девочке, передает radyjo.net.

В 2014 году Анджей Вашак зарегистрировался в системе доноров костного мозга. Пересадка костного мозга может пройти без осложнений, если у донора и пациента одинаковый главный комплекс гистосовместимости. Полицейский прошел интенсивное медицинские обследования, так как только полностью здоровый человек может стать донором.

Недавно в одной из Вроцлавских клиник у Анджея Вашака был взят костный мозг. Процедура продолжалась около часа. Позже полицейский узнал, что мозг был пересажен больной 5-летней девочке из Беларуси.

Согласно законодательству, Анджей Вашак не может узнать персональные данные своего «генетического близнеца». Донор и пациент могут познакомиться только через два года после медицинской процедуры и при условии, что этого хочет пациент, говорится в законе.


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