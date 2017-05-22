Стало известно, зачем силовики «наехали» на протеже Лукашенко 18 22.05.2017, 20:33

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Фото: belta.by

Милиционеры ворвались в дом председателя Оршанского райисполкома на прошлой неделе.

Решение о проникновении милиционеров без достаточных оснований в жилое помещение, где находился председатель Оршанского райисполкома, было принято определенными должностными лицами Витебской области. Об этом БелТА сообщили в администрации Лукашенко со ссылкой на результаты первичной проверки.

«Инцидент произошел на прошлой неделе. Как следует из объяснений председателя райисполкома, в силу нахождения в болезненном состоянии, некоторое время он не выходил на связь. Представители правоохранительных структур проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, с целью установления его местонахождения. Председатель райисполкома в тот момент находился по месту проживания родственников в городе Орше», - рассказали в администрации.

Оценку факту проникновения в дом лица, находящегося в кадровом реестре главы государства, сейчас дает Следственный комитет.

Напомним, что сегодня Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем возмутился: «Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента. Ворвались, начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал. Материалы уже есть. Разберитесь. Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации», — добавил Лукашенко.