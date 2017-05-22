Отец фигуранта «дела патриотов»: Из СИЗО сын вышел подавленным

Отец фигуранта «дела патриотов»: Из СИЗО сын вышел подавленным1
- 22.05.2017, 21:27
Евгений Полторжицкий сегодня был отпущен из СИЗО под домашний арест.
Вечером 19 мая фигуранта «дела патриотов» Евгения Полторжицкого перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. По словам отца парня, с сыном он имел возможность поговорить всего минут 30, и тот принципиально отказался сообщать хоть что-то, касающееся его дела, передает «Еврорадио».
«Он вернулся здоровым, психически здоровым — я не заметил никаких изменений. Ни в поведении, ни в физическом здоровье ничего такого я не заметил. Единственное, он очень замкнут — ничего не говорит по делу. Очевидно, что там были какие-то требования, когда его переводили на домашний арест. Я с ним говорил, может, полчаса. И он о деле ничего не говорил. По-видимому, он давал он подписку, что ничего не будет говорить».
По словам отца, 22 мая Евгений снова будет встречаться со следователем.
Евгения Полторжицкого задержали 21 марта. Сначала парень обвинялся в участии в подготовке «массовых беспорядков», позже к этому добавилось создание «незаконного вооруженного формирования».
Евгений Полторжицкий — историк по образованию. В конце марта по Белорусскому телевидению были показаны кадры оперативной съемки, на которых он давал комментарии о схроне арматуры, якобы найденной в лесу следователями по делу «Белого легиона". Правозащитники говорят, что по «делу патриотов» за решеткой остается 16 человек.