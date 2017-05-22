Отец фигуранта «дела патриотов»: Из СИЗО сын вышел подавленным 1 22.05.2017, 21:27

Евгений Полторжицкий

Евгений Полторжицкий сегодня был отпущен из СИЗО под домашний арест.

Вечером 19 мая фигуранта «дела патриотов» Евгения Полторжицкого перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. По словам отца парня, с сыном он имел возможность поговорить всего минут 30, и тот принципиально отказался сообщать хоть что-то, касающееся его дела, передает «Еврорадио».

«Он вернулся здоровым, психически здоровым — я не заметил никаких изменений. Ни в поведении, ни в физическом здоровье ничего такого я не заметил. Единственное, он очень замкнут — ничего не говорит по делу. Очевидно, что там были какие-то требования, когда его переводили на домашний арест. Я с ним говорил, может, полчаса. И он о деле ничего не говорил. По-видимому, он давал он подписку, что ничего не будет говорить».

По словам отца, 22 мая Евгений снова будет встречаться со следователем.

Евгения Полторжицкого задержали 21 марта. Сначала парень обвинялся в участии в подготовке «массовых беспорядков», позже к этому добавилось создание «незаконного вооруженного формирования».

Евгений Полторжицкий — историк по образованию. В конце марта по Белорусскому телевидению были показаны кадры оперативной съемки, на которых он давал комментарии о схроне арматуры, якобы найденной в лесу следователями по делу «Белого легиона". Правозащитники говорят, что по «делу патриотов» за решеткой остается 16 человек.