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Трамп прокомментировал скандал с утечкой разведданных

  • 22.05.2017, 22:01

Президент США отрицает, что в его разговоре с Лавровым звучало слово «Израиль».

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни разу не упоминал Израиль в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху во время своего визита в Израиль, сообщает liga.net cо ссылкой на Politico.

Ранее СМИ сообщали, что секретная информация, которую Трамп якобы раскрыл Лаврову, была предоставлена Израилем. По информации АВС, президент США передал Лаврову данные о намерении джихадистов Исламского государства взорвать пассажирский лайнер, чем, возможно, разоблачил израильского шпиона, внедренного в террористическую среду.

Во время пресс-конференции один из журналистов спросила Нетаньяху, есть ли у него какие-либо опасения по поводу разведывательного сотрудничества с США.

«Сотрудничество в разведке просто потрясающее», - ответил премьер-министр.

После этого Трамп сказал: «Эй, ребята! Просто чтобы вы поняли, я никогда не упоминал слово «Израиль». Никогда не вспоминал его во время этого разговора».

«Они все говорят, что я это сделал», - добавил он, обращаясь к Нетаньяху. «Это еще одна неправдивая история. Я никогда не упоминал слово Израиль», - сказал президент США.


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