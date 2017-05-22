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Виктор Корниенко: У Лукашенко уже нет денег на шайку чиновников и силовиков

  • 22.05.2017, 22:08
Виктор Корниенко
Фото: svaboda.org

Шайке, которую создавал более 20 лет вокруг себя Лукашенко, уже не хватает денег для нормальной жизни.

Настоящий разнос да еще и публичный — такую реакцию Александра Лукашенко на любопытство Следственного комитета к личности нового председателя Оршанского райисполкома Леонида Пеньковского трудно назвать рядовой. Словно родное дитя зацепили, не меньше!

При этом свое недовольство Лукашенко выразил тем, что следователи, по-сути, переступили через самого главу государства. Мол, куда вы лезете без моего разрешения к чиновнику, которого я сам назначил?! При этом Лукашенко отметил, что материалы по делу Пеньковского есть и потребовал от главы Следственного комитета Ивана Носкевича лично разобраться с ситуацией и дать ей мужскую, настоящую оценку.

Бывший заместитель председателя горсовета Гомеля Виктор Корниенко прокомментировал «Белсату» скандал с оршанским чиновником.

«Будут обеспечиваться ближайшие, другое дело, что и на них уже не хватает. Та самая шайка, которую создавал более 20 лет вокруг себя Лукашенко — это и чиновники, и силовики — ей тоже уже не хватает для нормальной жизни, к которой она привыкла», — заявил Виктор Корниенко.


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