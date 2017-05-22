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СИЗО №1 отказался от книг Союза белорусских писателей

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  • 22.05.2017, 22:42

В письмах фигурантов «дела патриотов» не раз встречается пожелание иметь больше книг для чтения на белорусском языке.

В конце апреля ОО «Союз белорусских писателей», желая передать ряд книг в тюремную библиотеку, обратилась к начальнику СИЗО №1 и КГБ Беларуси с соответствующим предложением, сообщается на сайте организации.

В письме от имени председателя Бориса Петровича высказывалось желание в рамках «благотворительной деятельности по распространению отечественной книги, пропаганде чтения на белорусском языке… передать в дар библиотеке ряд книг, среди которых будет и классика, и произведения современных белорусских писателей». После этого содержалась просьба сообщить процедуру передачи книг, причем организация обеспечивала их доставку до следственного изолятора.

19 мая в СБП поступило письмо от начальника СИЗО №1 Викентия Варикаша, где сообщалось, что «фонд библиотеки учреждения в полной мере обеспечен книгами, в том числе на белорусском языке, и в настоящее время не испытывает потребность в пополнении».

Напомним, что в письмах фигурантов «дела патриотов», которые попадают в СМИ, не раз встречается пожелание иметь больше книг для чтения, в первую очередь художественной литературы на белорусском языке.


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