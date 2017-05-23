Теракт на стадионе в Манчестере 11 23.05.2017, 7:41

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Фото: Joel Goodman/LNP

(обновляется) 22 человекa погибли, около 59 ранены из-за взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в Англии.

Около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, сообщает dailymail.co.uk.

По данным полиции, погибли 22 человекa, еще 59 пострадали. На стадионе работают саперы. Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» мог произвести террорист-смертник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте ЧП один из погибших идентифицирован как террорист-смертник. Британская полиция назвала произошедшее на «Манчестер арене» предполагаемым терактом. Премьер-министр страны Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

ВВС опубликовало видеозапись, сделанная в момент взрыва. На видео, которое записал очевидец Joe Gregory, слышно, как вдалеке раздается звук, похожий на взрыв, в это же мгновение в отражении окон домов видно алую вспышку.

На видео со стадиона, где собралось несколько тысяч человек, видно, что после взрывов началась паника.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 мая 2017 г.

В сети появилось видео эвакуации людей со стадиона.

Terrifying scene of people evacuating the Ariana Grande concert at #Manchester pic.twitter.com/rjR2bYzIDg — Exposerer Exposerer (@ExposererE) 23 мая 2017 г.

Правоохранители призвали граждан держаться подальше от стадиона. Скорая помощь обратилась к гражданам с просьбой звонить только в случае угрозы жизни, т.к. все силы брошены на помощь пострадавшим на стадионе.

Взрыв произошел в холле, недалеко от билетных касс, сообщил телеканал Sky News.

Известно, что на концерте было много детей. В то время, когда люди пытались выйти со стадиона, многие дети потерялись. Гостиницы размещают детей у себя, пока не найдутся их родители.

Один из очевидцев рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу, передает ВВС. Позже представитель певицы заявил, что она не пострадала.

Во время работы саперов обнаружили подозрительный предмет. Был проведен контролируемый взрыв. Позже в полиции уточнили, что это была забытая кем-то одежда, а не взрывное устройство.

Волонтеры, оказывающие первую медицинскую помощь пострадавшим рассказали, что ранения схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в результате взрыва. Она заявила, что случившееся расценивается полицией как ужасный террористический акт, передает BBC. Премьер отметила, что правоохранители работают над установлением всех деталей произошедшего.

Улицы, расположенные рядом со стадионом, заблокированы. Не работает железнодорожная станция Manchester Victoria.

10.20

В Лондоне перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит приспущены государственные флаги.

09:51

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».

9:27

Теракт совершил одиночка, который пронес с собой на арену взрывное устройство, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, террорист погиб на месте. Несмотря на то, что полиция считает, что нападавший действовал в одиночку, следователи пытаются установить, были ли у него сообщники. Полиция уверена, что «мужчина принес с собой самодельное взрывное устройство, которое он привел к действие».

09:27

Агентство Reuters со ссылкой на британские правоохранительные органы сообщило о том, что среди погибших при теракте есть дети.

09:08

Жертвами теракта стали 22 человека, еще 59 ранены. Как передает газета The Guardian, об этом сообщил представитель полиции Большого Манчестера.

09:02

Полиция Большого Манчестера призвала жителей и гостей города воздержаться от посещения его центральной части в связи с работами, которые проводят эксперты непосредственно на месте теракта и рядом с ним. «Следует избегать посещения этого района, где эксперты продолжают напряженно работать на месте события», - отмечается в распространенном обращении полиции.

Сейчас многие центральные улицы города оцеплены полицией. Практически полностью прекращены отправка и прибытие поездов с железнодорожной станции «Виктория», к которой примыкает стадион «Манчестер-арена».

8:42

Момент взрыва на стадионе в Манчестере попал на видео:

#TSRTakeAMoment(swipe for more): Footage of the moments leading up to the bombing at #ManchesterArena ... It was reported that the bomber was waiting by the exit as concert goers left before detonating the bomb #PrayForManchester Публикация от The Shade Room (@theshaderoom) Май 22 2017 в 7:40 PDT

08:18

Ариана Гранде планирует прервать гастрольный тур. Об этом сообщает сайт TMZ, специализирующийся на информации о знаменитостях. По данным источника сетевого ресурса, певица «пребывает в состоянии истерики и не может прийти в себя».

Программа тура предполагала, что 25 и 26 мая Гранде выступит с концертами в Лондоне на стадионе Арена O2. После гастролей по Великобритании в ближайшие недели планировались выступления Арианы в Бельгии, Польше, Германии, Швейцарии, Франции и других странах. График тура под названием Dangerous Woman («Опасная женщина») расписан вплоть до конца сентября.

08:02

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин вслед за Терезой Мэй объявил о приостановке предвыборной кампании после взрыва в Манчестере, сообщает Reuters. «Мы договорились приостановить избирательную кампанию до дальнейшего объявления», - цитирует политика агентство.

«Я потрясен чудовищными событиями в Манчестере», - заявил он. «Все мои мысли о близких и друзьях тех, кто погиб и пострадал», - отметил лидер лейбористов.

Корбин сообщил, что разговаривал с мэром Манчестера Энди Бернэмом, который предоставил ему полную информацию о действиях полиции, предпринимаемых в связи с терактом. «Я хотел бы выразить благодарность экстренным службам за их отвагу и профессионализм», - добавил он.

07:50

Председатель КНР Си Цзиньпин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.

«Глава государства выразил искренние соболезнования родственникам раненых и погибших. Си Цзиньпин подчеркнул, что в это тягостное время народы Китая и Великобритании будут непреклонно стоять вместе», - говорится в репортаже Центрального телевидения Китая.

6:13

Певица Ариана Гранде не пострадала во время теракта, но шокирована произошедшим.

«Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов», - написала Ариана Гранде в Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

6.00

В Белом доме сообщили, что Трамп осведомлен случившимся в Британии.

05:42

Начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс обратился к очевидцам теракта с просьбой сообщить полиции детали, которые могут быть полезны следствию.

«В настоящий момент мы рассматриваем произошедшее как террористический акт. Мы тесно сотрудничаем с национальной контртеррористической полицейской сетью и британскими спецслужбами», - добавил он.

05:36

Министерство национальной безопасности США готово оказать содействие «союзникам в Соединенном Королевстве любыми возможными способами по мере расследования ими обстоятельств данного инцидента и ликвидации его последствий».

5.23

«Канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере. Пожалуйста, помните о жертвах (трагедии) и их семьях», - написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 мая 2017 г.

4.49

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал теракт на «Манчестер-Арене» «подлой вылазкой».

«Это подлая вылазка, мы не можем смириться с такими действиями. Правительство Японии резко осуждает этот теракт» - заявил он на пресс-конференции.

Генсек кабинета сообщил, что в связи со случившимся в посольстве Японии в Лондоне начал работу кризисный штаб.

4:48

В «Твиттере» местные жители предлагают приют тем, кто из-за случившегося не смог уехать из Манчестера.

Британская пресса начала публиковать первые сообщения очевидцев трагедии.

Гэри Уолкер был со своей женой в фойе, ожидая, чтобы забрать двух своих дочерей, которые были на концерте. Супруги стали свидетелями взрыва и получили ранения, как сообщает Manchester Evening News.

«Я ждал, когда дети выйдут. Мы услышали последнюю песню, и довольно много людей начали выходить со стадиона, как вдруг возникла яркая вспышка, за ней взрыв, все окутало дымом. Я почувствовал легкую боль в ноге и ноге. Моя жена сказала: «Мне нужно лечь». Я положил ее, у было ранение в живот и, возможно, сломана нога. Мы находились всего в нескольких метрах от взрыва. Удивительно, что так легко отделались», — рассказал Гэри Уолкер.

Он добавил, что пролежал рядом с женой около часа, пока ее не забрала скорая помощь.

Его дочь Абигайль находилась на концерте вместе со своей сестрой Софи.

«Мне надо было убедиться после взрыва, что моя сестра все еще со мной. Я схватила ее за руку и потащила за собой. Все вокруг бежали и плакали. Это было ужасно», — рассказала девушка.

«Когда мы выходили с концерта, раздался взрыв буквально в каких-нибудь сантиметрах от меня. Повсюду разлетелись частички человеческой плоти, испражнений... Я до сих пор бог знает что достаю у себя из волос. Никогда не думаешь, что с тобой случится что-нибудь подобное, но это может случится с кем угодно... Этот звук, кровь, бегающие люди вокруг с ободранной кожей и оторванными частями тела, я их еще долго не забуду», — рассказал Эбби Маллен, также посетитель концерта, в комментарии для The Daily Mail.

Маджид Хан, 22 года: «Мы с сестрой вместе еще со многими другими людьми были на концерте Арианы Гранде в «Манчестер Арене». Когда мы все пошли к выходу, из зала раздался громкий звук, похожий на взрыв. Все запаниковали. Мы побежали к выходу. Это был одиночный взрыв прямо на противоположной стороне арены, и люди оттуда, где он прозвучал, все побежали в нашу сторону, пытаясь выбраться на улицу. Выход оказался заблокирован, и люди просто стали бегать и искать уже просто любой выход, чтобы как можно быстрее выбраться».

Фото: Joel Goodman

Оливер Джонс, 17 лет: «Я был в туалете и услышал этот громкий «бум!». Сразу же после окончания концерта, когда люди стали расходиться. Его эхо прокатилось по вестибюлю, и сразу же побежали люди. Я видел, как люди кричали и бежали в одном направлении, а потом многие останавливались и начинали бежать обратно. Вместе со зрителями на улицу выбегали охранники».

Тайлер, бармен из соседнего клуба: «Там были несколько человек в панике, в полном смятении… Мужчина лежал на полу, у него вся нога была в крови, и еще женщина, у нее половина лица была покрыта кровью… Мы что-то услышали, но не поняли точно, что это было — как будто гром прогремел… У одной девочки был приступ паники, а рядом другая плакала навзрыд, и еще женщина, у нее случился сердечный приступ. Там вообще было полно подростков, и все рыдали».

Фото: Zuma / Global Look Press

Студент Себястьян Диас, 19 лет: «Ариана Гранде только перестала петь последнюю песню, как раздался сильный «бум». Я тут же побежал, повинуясь инстинкту. Остановились мы только в коридоре, оказавшись в тупике. Это был настоящий кошмар. Когда я обнаружил главный выход, там повсюду были рыдающие люди. Даже в отеле все плакали и звонили по телефону».

04:44

Тереза Мэй во вторник проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, сообщает Press Association.

04:41

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел за пределами концертной площадки, когда люди расходились по домам после концерта американской певицы Арианы Гранде. Об этом сообщается на странице концертно-развлекательной площадки в Twitter.

«Инцидент произошел за пределами концертной площадки в месте общественного пользования», - говорится в сообщении.

04:39

Тереза Мэй прервала избирательную кампанию к парламентским выборам из-за теракта в Манчестере, сообщает агентство Press Association.

04:32

Мэр Манчестера Эндрю Бернэм написал в Twitter, что нынешняя ночь стала «ужасной» для города.

04:30

Тереза Мэй назвала произошедший в Манчестере взрыв ужасным терактом.

04:25

Как сообщает CBS, бомба была начинена гвоздями. Пострадавшие получили ранения «как от шрапнели».

04:19

Таксисты в Манчестере сообщают, что готовы бесплатно подвозить людей этой ночью.

Saw for myself a taxi driver offering people in vicinity of #Manchester Arena, at this cordon, a free ride to get home pic.twitter.com/rfU2Uljc8G — Ahmed Sewehli (@LibyanIntegrity) 23 мая 2017 г.

04:09

«Скорблю из-за трагических событий в Манчестере. Наша солидарность с обществом и правительством Соединенного Королевства», - написал президент Мексики Энрике Пенья Ньето в Twitter.

Он также сообщил, что посольство страны в Лондоне «готово помогать соотечественникам» и опубликовал его телефоны. Однако информации о том, что среди пострадавших или жертв могли быть мексиканцы, приведено не было.

04:00

По данным источников в правоохранительных органах США, взрыв на «Манчестер-Арене» мог совершить террорист-смертник. Об этом сообщает Reuters.

В то же время корреспондент телеканала Sky News подчеркнул, что на данный момент нет никакой информации от британских официальных лиц, которая подтверждала бы эти данные.

03:52

Полиция Манчестера сообщила в Twitter, что уничтожила контролируемым взрывом подозрительный предмет в английском городе Манчестер поблизости от того места, где ранее произошел взрыв.

Как выяснилось, подозрительный предмет оказался чей-то забытой одеждой, которая не представляла в действительности никакой угрозы.

03:40

В Twitter появляются объявления о том, что потерявшиеся дети отправлены в гостиницу Holiday Inn.

03:17

Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт.

03:11

По уточненным данным полиции, в результате инцидента погибли не менее 19 человек, около 50 пострадали.

«Манчестер Арена» является самым большим крытым стадионом в Европе. Его открыли в1995 году. Он вмещает около 21 000 человек.