Еврогруппа не договорилась о новом транше для Греции 23.05.2017, 7:59

11,394

Фото: Telegraf-EPA

ЕС оставил Грецию без очередного кредита.

За время восьмичасовых переговоров министры финансов еврозоны не смогли договориться ни о новом транше для Греции, ни о списании долгов.

Министры финансов стран еврозоны в понедельник, 23 мая, не смогли договориться ни о выделении нового кредита Греции, ни о списании части долга стране. После восьмичасовых переговоров встреча в Брюсселе завершилась без конкретных результатов, сообщает «Немецкая волна».

На встрече, помимо прочего, обсуждались реформы, проводящиеся Грецией для того, чтобы соответствовать требованиям кредиторов. Накануне парламент Греции принял новый пакет мер жесткой экономии - в частности, пенсии в стране сократятся на 18 процентов, а минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро.

Без мандата не будет обещаний

Германия на встрече выступила против конкретных обещаний Греции о списании части долгов, отмечает агентство AFP. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что на утверждение подобных планов у него нет мандата бундестага.

Переговоры о возможном списании долгов перенесены на середину июня. Решение о выделении очередного транша должно быть принято до начала лета.

Летом Афины должны перечислить кредиторам 7 млрд евро в счет обслуживания своих долгов, общий размер которых составляет около 300 млрд евро. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый пакет финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро.