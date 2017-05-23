Односельчане рассказали подробности об оршанском протеже Лукашенко 14 23.05.2017, 8:14

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Леонид Пеньковский

Фото: gztzara.by

По словам соседей получилось, что «Леня угощает, но не пьет…».

«Леня угощает, но не пьет...» - так сайту belaruspartisan.org охарактеризовали Леонида Пеньковского те, кто ходил с ним в одну школу и до сих пор поддерживает приятельские отношения.

Нынешний председатель Оршанского районного исполнительного комитета родился в деревне Бовсевичи Круглянского района Могилевской области. Там до сих пор живут его самые близкие люди.

- В нашей деревне осталась его мать, сестра, - рассказали семью Пеньковских жители Бовсевичей. – Мать уже в возрасте, поэтому ее одну не оставляют, все время за ней дочки присматривает. Летом они здесь живут, а на зиму забирают ее к себе. Года два назад отмечали здесь все вместе ее 80-летие. А отец Леонида умер давно…

Старший брат Виктор Пеньковский постоянно приезжает сюда – он мать тоже не оставляет. Он работает врачом в Могилеве сейчас.

Леня последний раз приезжал сюда на Радуницу. На большие праздники он всегда здесь.

Изменился ли он, став чиновником? Нет, не поменялся. В криминальных историях никто из Пеньковских замечен не был. У них хорошая, правильная семья. Старший сын Виктор окончил Медицинский институт. А Леня после окончания ветеринарного института (по первой специальности он зоотехник), на мясокомбинате в Орше работал. Там и сестра его трудилась. У них еще один есть брат, Владимир, он работал в свое время в Круглянском районе главным агрономом. Он разные должности занимал, связанные с сельским хозяйством. Одним словом, все у них башковитые.

Леонида, насколько я знаю, простые люди хвалят. Он дистанцию держит, близко к себе не подпускает. Но в общении никому не отказывает. С его братом мы можем другой раз и по чарке выпить, когда он сюда приезжает, за жизнь поговорить, любые темы обсудить. Ну а с Леней совсем другие разговоры. Он налить - нальет, угостит щедро, а сам никогда не пьет. За редким случаем может рюмку поднять. И так всегда было.

Напомним, что вчера Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским, который недавно возглавил Оршанский райисполком. Она связана с действиями оперативных служб в отношении должностного лица.