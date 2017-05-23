закрыть
23 мая 2017, вторник, 11:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Нетаньяху – Трампу: Мы ценим поворот американской политики в отношении Ирана

  • 23.05.2017, 8:31
  • 6,220
Фото: Reuters

После посещения Стены Плача президент США встретился с премьером Израиля.

Совершающий первый зарубежный визит президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 мая, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает «Немецкая волна».

Основной темой переговоров стала угроза со стороны Ирана, которую разделяют оба лидера. Трамп заявил, что «иранский режим производит насилие и страдание» и призвал Тегеран остановить «финансирование, обучение и вооружение террористов». Как и ранее, он отметил, что иранская угроза сблизила позиции Израиля и некоторых арабских стран.

«Я бы хотел, чтобы вы знали, как мы ценим поворот американской политики в отношении Ирана, который вы столь ясно озвучили», - заявил в ответ Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что «арабские партнеры» могут помочь восстановить мир в регионе.

Утром 22 мая Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим в Храме Гроба Господня и у Стены Плача в Иерусалиме. Он в черной кипе поместил свернутый клочок бумаги в щель в Западной Стене, куда иудеи вкладывают молитвенные записки.

На 23 мая намечена встреча Трампа с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент США надеется дать новый импульс процессу мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами. Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля