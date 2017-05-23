МИД выясняет, пострадали ли белорусы во время взрыва на стадионе в Манчестере 23.05.2017, 8:37

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ФОТО: JOEL GOODMAN

Белорусские дипломаты работают в контакте в британскими властями.

Белорусские дипломаты в контакте с британскими властями выясняют, были ли среди пострадавших в Манчестере граждане Беларуси. Об этом сообщает МИД Беларуси.

Около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Погибли 19 человек, по меньшей мере 59 человек пострадали.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. «Ужасающим террористическим актом» назвала инцидент премьер-министр страны Тереза Мэй.