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Алесь Беляцкий требует от Генпрокуратуры проверить сведения о пытках белорусских патриотов

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  • 23.05.2017, 9:27
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Алесь Беляцкий

Правозащитник обратился к Генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку.

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий обратился к Генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку с требованием провести проверку сведений о применении пыток в отношении фигурантов «дела патриотов» в СИЗО КГБ и МВД.

«Как представитель правозащитного сообщества Беларуси, я очень обеспокоен появлением информации о возможном использовании недозволенных методов в отношении обвиняемых по этому делу. Особенно учитывая тот факт, что информации о пытках в СИЗО КГБ, озвученная кандидатом в президенты Александром Михалевичем, в свое время нашла подтверждение», — цитирует Беляцкого правозащитный сайт spring96.org.

По информации основателя «Белого легиона» Сергея Числова, арестованные фигуранты «дела патриотов» подвергаются в СИЗО пыткам и воздействию психотропов.

«Считаю, что данная информация свидетельствует о возможных нарушениях прав лиц, которые являются обвиняемыми по данному уголовному делу и содержатся в СИЗО КГБ и МВД. Сотрудниками милиции, представителями других государственных органов в отношении задержанных могли быть незаконно использованы специальные средства и физическая сила. Так, один из задержанных по делу Мирослав Лозовский, как следует из сюжета, показанного по национальному телевидению, во время задержания был избит, на лице были следы крови и побоев. Между тем законность и необходимость применения к нему физической силы сотрудниками милиции должны строго соответствовать требованиям действующего законодательства, не носить характера издевательств и пыток», — отмечает Беляцкий.

Правозащитник просит генпрокурора провести проверку указанных в СМИ сведений и при установлении фактов использования пыток установить и привлечь к ответственности виновных.


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