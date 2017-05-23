Ученые открыли необычный луч энергии в космосе 3 23.05.2017, 9:40

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Энергетический луч из галактики M87 путешествует в пять раз быстрее скорости света.

Энергетический луч, который вырывается из галактики M87, подобно зубочистке в оливковом масле, проделывает магический трюк: кажется, он движется быстрее скорости света, сообщает gogetnews.info.

Фактически, почти в пять раз быстрее, по данным космического телескопа Hubble.

Этот подвиг впервые наблюдался в 1995 году в галактике M87, и с тех пор его видели во многих других галактиках. Возможно, у вас возникнут сомнения относительно всей вашей реальности. Ничто не может нарушить ограничение скорости света, верно? Вы не можете просто щеголять законами физики ... или можете?

Большинство вещей, которые мы видим по небу, такие как планеты и кометы, находятся рядом с нами. Но M87 находится в десятках миллионов световых лет от нас. «Мы можем видеть, что в течение человеческой жизни все меняется. Это безумие», - сказала Эйлин Майер из Университета Мэриленда, Балтимор.