Три обескураживающих факта о поселке, где родился Лукашенко 13 23.05.2017, 9:52

На совещании в понедельник диктатор вновь заговорил о городском поселке Копысь.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает: на встрече были обсуждены создание на базе Оршанского района сельскохозяйственного холдинга и модернизация в этой связи поселка Копысь, пишет «Салідарнасць».

– Копысь надо превратить в центр, где будет сосредоточена вся переработка сельскохозяйственной продукции, – заявил правитель.

Александр Лукашенко родился в Копысском ФАПе в 1954 году, а затем провел детство в соседнем селе Александрия. Но, пожалуй, никогда он не уделял столько внимания скромной Копыси, как в последний год. Вот что поражает в возникшей ситуации.

Днепр разделяет Александрию (слева) и Копысь (справа), а вместе с ними и два района – Шкловский и Оршанский

На обустройство поселка планируют выделить 30 миллионов долларов

Об этом сообщил телеканал ОНТ после визита Лукашенко в Копысь в ноябре 2016-го, когда он дал указание сделать из поселка визитную карточку страны.

На реконструкции Копыси с населением 900 человек трудится 500 рабочих

В эти дни в Копыси идет крупномасштабная реконструкция. Вот что пару недель назад писала газета «Республика»: «Сам горпоселок встречает нас гулом строительной техники, свежим асфальтом и многочисленными бригадами рабочих… Такое впечатление, что весь горпоселок перестраивается заново… Раньше в Копыси были заасфальтированы только две центральные улицы, теперь дорожники работают еще на 19 улицах и двух переулках. В общей сложности новые асфальтовые дороги растянутся более чем на 15 километров. Сейчас цивилизация придет и в окраинные районы – комфортные зоны отдыха, детские игровые площадки, спортивные уголки. А еще в горпоселке меняют все инженерные коммуникации, прокладывают газопровод – все желающие смогут подвести газ и воду к своим домам, поменять систему отопления, воспользоваться скоростным интернетом». И это далеко не все.

Зампредседателя Витебского облисполкома Владимир Белоус сообщил: «Ежедневно в Копыси трудится около полутысячи человек более чем из десятка подрядных организаций. Сделать предстоит немало. Рабочее название проекта – «деревня будущего».

И все это делается для поселка, где по официальным данным живет всего около 900 человек!

В Копысь вбухивают деньги, хотя она и так была образцовым агрогородком

Что же заставило власти так плотно занятся судьбой городского поселка? Может быть там была разруха? Нет! В 2005 году Александр Лукашенко сказал о Копыси: «Вот типичный и образцовый агрогородок». И это было не удивительно, так как наверху занимались комплексным решением программы устойчивого развития Копыси. Поселок даже соединили мостом с соседней Александрией. Да и фотографиям можно сделать вывод, что до начавшейся недавно реконструкции поселку могли позавидовать многие другие населенные пункты.

От чиновников звучит информация, что Копысь должна стать образцом, на который будут равняться другие малые населенные пункты. Но верится в это с трудом. Бюджет не бездонный: на каждую большую деревню по несколько десятков миллионов долларов не найти. Даже если бы все они были связаны с биографией Александра Лукашенко.