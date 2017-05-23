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Профсоюз РЭП готов бороться за каждого работника «Милкавиты»

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  • 23.05.2017, 9:58

Из-за большого количества ответчиков и колоссальной суммы иска дело стало резонансным.

Гомельская «Милкавита» подала на своих сотрудников в суд: теперь 205 человек должны выплатить нанимателю около 70 тысяч евро. Причина – обнаруженная в феврале недостача молочного сырья, которая образовалась за три месяца, а отвечать за недостачу теперь должны все сотрудники одного цеха, вне зависимости от должности (даже уволенные к настоящему моменту).

Предприятие требует возмещения ущерба от своих сотрудников, потому что с каждым из них был заключен договор о коллективной материальной ответственности, а значит – отвечают все, даже если работали не с молочным сырьем.

Первое выездное заседание суда Советского района пройдет в актовом зале «Милкавиты» 30 мая, сообщает praca-by.info.

Профсоюз РЭП призывает всех сотрудников «Милкавиты», готовых отстаивать свои права в суде, обращаться за правовой помощью.

У правового инспектора профсоюза РЭП в Гомеле Леонида Судаленко – большой стаж работы с недостачами и целый перечень успешных дел. Это, например, дело Гомельского жирового комбината, когда наниматель потребовал с 34 работников возместить 75 тысяч рублей ущерба; и иск к продуктовому магазину, где незаконно был уволен весь коллектив, от руководителя до охранников; и менее крупные разбирательства – в которых удалось либо освободить сотрудников от выплат, либо значительно снизить суммы недостач:

– Мы на протяжении стольких лет помогаем снизить суммы выплат по недостачам продавцов, что многие, и даже судьи, шутят: «Может быть, вам уже пора переименоваться в профсоюз работников торговли?» - рассказал Леонид Судаленко журналистам.

– Мы помогаем тем, кто сам готов отстаивать свои права, – говорит Леонид Судаленко.


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