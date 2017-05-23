Быть или не быть «Динамо» без легионеров? 23.05.2017, 9:20

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Самый идеологический вид спорта встал на путь перемен.

Известные антагонисты Артур Жоль и Григорий Трофименков имеют разные мнения о грядущих переменах в главном хоккейном клубе страны, пишет pressball.by.

Артур Жоль: Много чего произошло в нашем хоккее в минувший уик-энд — и радостного, и странного, и будоражащего. Самый идеологический вид спорта встал на путь перемен, но, честно говоря, не покидает ощущения, что ничего хорошего из этого не выйдет. Равно как не выйдет ничего хорошего из реформирования всей спортивной отрасли, за которую крепко взялся президент. Это отчетливо видно на примере федерации фехтования, где внеочередные выборы нового председателя превратились в фарс. Беда не в том, что какими-то видами руководят непрофессионалы. Беда в том, что непрофессионалы находятся уровнем выше, поближе к верхушке, откуда спускаются рекомендации и одобренные кандидатуры, откуда звучат посылы про 130 рублей — якобы достойную зарплату детского тренера... Ибо там не в состоянии компетентно разобраться в проблемах и оценить, например, как много правильных процессов стало происходить в ФХРБ при Игоре Рачковском и как много в последнее время сделано для движения вперед…

На днях министр внутренних дел и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич (профессионал?) огорошил общественность: белорусский полпред в КХЛ полностью откажется от легионеров, в том числе в тренерском штабе. Судя по всему, "зубриный" проект — первое, что мы угробим на пути перемен в спорте в целом и в хоккее в частности. Поскольку существование отечественного клуба в российской лиге вообще без иностранцев — это утопия. Не исключено, такое динамовское решение — лобби Михаила Захарова (не секрет, одного из главных советчиков президента в хоккейных вопросах). Уж очень подозрительно, что накануне коуч ратовал за белорусизацию нашего выступления в КХЛ: "Там должно быть три клуба без иностранцев. Играть чисто белорусскими хоккеистами". И здесь любопытно вспомнить поход "Юности" в ВХЛ. Он тоже преподносился под тем же соусом — доверие своим. Однако к середине сезона минчане скатились в подвал таблицы, и Захаров пел уже иную песню: "В этом году было четко сказано: "Юность" дает шанс попробовать себя любому белорусу нормальной квалификации. Дальше будет другая команда, на "Чижовка-Арене" мы не можем позволить себе так мучиться. Пусть обижаются журналисты, хоккеисты, но я найду тех, кто будет играть за высокий результат".

Мы не собрали из местных ребят боеспособный клуб для ВХЛ, но соберем — для КХЛ?! В стране попросту не найдется столько игроков соответствующего уровня, особенно когда хоккей просел в яму. Их, конечно, можно подтянуть искусственно, как в свое время возрастными лимитами пытались подтянуть к экстралиге молодежь. Но это привело к падению общего уровня турнира, куда стали пробиваться те, кому Дмитрий Дудик советовал сменить ремесло: "Людей, которые должны осваивать другие профессии, вынуждают играть в хоккей". И молодежь в итоге оказалась в среде, где невозможно прогрессировать.

Если мы сейчас искусственно подтянем к "Динамо" еще десяток местных парней, то пройдет в лучшем случае два-три года, прежде чем они обвыкнут и дорастут до уровня лиги. Но дорасти не получится, если не будет за кем стремиться. Если не будет Петтерссона, способного вложить шайбу точно в клюшку, если не будет Матерухина, способного выцелить точно в "девятку", если не будет Скривенса, способного задрать вратарскую планку на космический уровень… Более того, уже закрепившимся в команде белорусам теперь вообще не придется напрягаться — ни в "регулярке", ни на чемпионате мира: место в составе "зубров" и расхолаживающая КХЛовская минималка при таком раскладе почти гарантированы.

В "Динамо" только недавно выстроили разумную систему: подписали хорошего тренера сразу на три года, омолодились, повернулись к зрелищной модели игры, нашли баланс между легионерами и белорусами (Кстати, большинство белорусов в минувшем сезоне побило личные рекорды результативности — думается, не в последнюю очередь благодаря внутрикомандной конкуренции). А сейчас все это вновь разрушат до основания. И последует откат в турнирной таблице, а за ним — неминуемое падение зрительского интереса и полупустая "Минск-Арена". Страну хотят лишить единственной хоккейной отдушины…

Григорий Трофименков: КХЛ — не НХЛ и едва ли когда-то достигнет ее уровня. Прежде всего — в плане здравомыслия и процедуры принятия ключевых решений. Под ними здесь, естественно, подразумеваю памятное признание белорусов в российских клубах легионерами. Что ж, таковы реалии. Вот только когда нам диктуют "протекционистские" правила игры, почему мы должны мириться и распахивать для всех двери?

Конечно, не вижу в ситуации, при которой после поворотного сентября 2015 года в "Динамо" вернулся целый ряд хоккеистов, ничего хорошего. В таком случае "Дорожная карта", призывавшая, в частности, готовить для национальной команды в течение сезона одного человека первого-второго звена и двух — третьего, запросто забывается, учитывая наличие в составе минчан иностранцев и достаточного количества отечественных исполнителей на односторонних контрактах.

Это, безусловно, плохо, но меньшее зло, чем если бы игроки вроде Шинкевича, однажды оказавшегося ненужным "Витязю", терялись в условном чемпионате Словении, как, например, Виталий Белинский. С пониманием отношусь к тому, что подписание некоторых руководству "зубров" отчасти навязывается. С непониманием, правда, встречаю, что на обочине остается молодежь, имеющая двусторонние соглашения.

В среде болельщиков и специалистов предостаточно разговоров: мол, в 18-19 лет спортсмену пора перестать числиться в перспективных да подающих надежды, а должно сражаться на взрослом уровне. Согласен, однако как быть, когда доступ в единственный клуб страны в КХЛ в некотором роде ограничивается? Три матча кряду без бомбардирских баллов в "регулярке" у Амброжейчика — и ссылка в Молодечно. Ему уже 22, Карабаню — пока 20… Как именно им нужно доказать свою состоятельность? Здесь претензии не к Крэйгу Вудкрофту. Его задача — добиться результата, неважно, как и кем. Глупо спорить: прямо сейчас выходцы из экстралиги слабее легионеров и более старших и опытных соотечественников.

Зато тут нужно поподробнее. В "Динамо" в сезоне-2016/17 играли четверо нападающих (Ковыршин, С.Костицын, Павлович, Стась) из двух ведущих троек, на которые полагался в Париже Дэйв Льюис. (Это не считая экс-"зубра" Лингле.) Плюс действующие контракты у Степанова и Матерухина. Никогда, на что уже обращал внимание, клуб не был настолько базовым для сборной.

Почему тогда рискует повториться несчастный случай-2013/14, которым пугают противники инициативы Шуневича? Обновленный ростер, где будут даже одни белорусы — фактически сборная без двух трех фигур (!), явно выглядит крепче того, четырехлетней давности, да и отдельные конкуренты в восточной конференции с тех пор сдали позиции. Считаю, бороться за зону плей-офф и быть в диапазоне 7-10 мест вполне по силам. Небольшая утрата позиций вероятна, зато изъятием легионеров решится изложенная выше проблема, назовем ее, искусственного сдерживания прогресса молодых исполнителей.

Есть еще один бесспорный аргумент у тех, кто за отсутствие какого-либо лимита — упадет посещаемость "Минск-Арены". Не спорю. Более того, уверен: на первых порах так и произойдет. Только не понимаю, почему я эти издержки должен учитывать хоть в какую-то очередь, кроме десятой? Организовать аншлаг ради чего, чтобы что? Своя аудитория преданных поклонников у клуба сложилась — они его не бросят. Сервис и шоу сохранится — останется и доля тех, кто на хоккее приятно проводит время. Кто-то уйдет, но практика показывает, что в принципе интерес хоккею почти не коррелирует с успешностью результатов. Часть переместиться с трибун на диваны. Зато поймем, сколько у динамовцев истинных болельщиков… Польза для сборной же, убежден, будет.