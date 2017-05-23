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«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере

  • 23.05.2017, 10:15
Фото: Zuma / Global Look Press

Взрывное устройство привел в действие смертник-одиночка.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт на концерте в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».

Британская полиция подтвердила, что взрыв в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде был произведен террористом-смертником. Он погиб на месте.

В полиции уверены, что смертник действовал в одиночку. Скорее всего, у него были сообщники, которые могли помогать с подготовкой к взрыву.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе.


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