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Рабочие Гомельщины: Сейчас живут только командир и начальник

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  • 23.05.2017, 10:21

Деревня Потаповка, что на Гомельщине, десятилетие назад насчитывала почти тысячу жителей.

Местный совхоз обеспечивал производство молока и мяса, зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Сегодня же административный центр сельсовета — в глубоком упадке, передает «Белсат».

Трудоустроиться невозможно

«Не вакансий никаких. В общем — сокращения. А кого здесь сокращать? Здесь 20 человек осталось и все».

«Сейчас живут только, кто командир и начальник, а таким простым работы нет, зарплаты нет. Рабочим нет зарплаты».

— рассказывают местные жители.

Местные жители выживают преимущественно за счет собственного хозяйства или едут работать в Россию.

В деревне почти не осталось молодежи

Пенсионерам, которые доживают здесь свой век, тоже приходится нелегко. После введения пенсионной реформы в трудовой стаж перестали засчитывать годы декретного отпуска и ухода за инвалидами. Как пример — Тамара Титуленко, которая осталась и без работы, и без пенсионных отчислений.

В поисках работы многие переехали в районный центр. Однако и в Буда-Кошелево ситуация ненамного лучше: строительную ПМК и птицефабрику закрыли, а маслосырозавод присоединили к Рогачевскому молочно-консервному комбината. Немногие жители, имеющие работу, получают по Br 200-300 в месяц.

В причине упадка местные активисты видят вину властей

Проблемы села Потаповка и города Буда-Кошелево — не единичны. Депрессивные изменения затронули весь район: предприятия закрываются, а количество рабочих мест постоянно сокращается. Только с начала года рост официальной безработицы в Гомельской области составил более 20%.


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